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بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة ترسل طائرة إخلاء طبي إلى السعودية

10 ثواني ago
بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة ترسل طائرة إخلاء طبي إلى السعودية

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية، فجر اليوم الجمعة، طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، لإخلاء عدد من المصابين الأردنيين الذين تعرضوا لحوادث سير بمناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية ليصار إلى علاجهم بين أهلهم وذويهم.
وبيّن قائد طبابة سلاح الجو الملكي أنه تم إخلاء 4 أردنيين من خلال طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص، موضحاً أن حالة إثنين من المصابين حرجة فيما وصف حالة باقي المصابين بالمتوسطة، مضيفاً أن عملية نقلهم تأتي بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف كوادر طبية متخصصة.
من جهتهم، عبر ذوو المصابين عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، على هذه اللفتة الإنسانية، مثمنين الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في مختلف المجالات.


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