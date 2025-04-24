بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

عناب تبحث مع اللجنة الوطنية للتراث العمراني إدراج بيوت تراثية وتحديث معايير التقييم

53 دقيقة ago
عناب تبحث مع اللجنة الوطنية للتراث العمراني إدراج بيوت تراثية وتحديث معايير التقييم

وطنا اليوم _عمّان – ترأست وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، اجتماعاً للجنة الوطنية للتراث العمراني خُصّص لبحث إدراج عدد من البيوت التراثية في محافظات المملكة ضمن السجل الوطني، تمهيداً للاستفادة منها في السياحة الثقافية والتنمية المحلية.

 

وجاء الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، اليوم الخميس، بحضور أمين عام الوزارة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، ومدير دائرة الآثار العامة بالوكالة أكثم العويدي، ومدير عام الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات، إلى جانب أعضاء اللجنة: الدكتورة ميساء الشوملي من جامعة البلقاء التطبيقية، والمهندس فراس الربضي من أمانة عمّان، ومحمد قنطار من وزارة المالية، والمهندس نضال جرار من لجنة التراث بنقابة المهندسين، والمهندسة شذى مبيضين من مجلس الأبحاث البريطاني في بلاد الشام، والمهندسة خلود الدباس من وزارة الإدارة المحلية، وحسام محارمة مدير وحدة التراث وزارة السياحة والآثار.

 

وأكدت الوزيرة عناب، أهمية توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان مشاركة المجتمعات المحلية في جهود صون التراث العمراني.

 

ولفتت الوزيرة عناب، الى أهمية تحويل هذه المباني التراثية إلى مشاريع استثمارية تعزّز الاقتصاد المحلي وتحفظ الهوية الثقافية.

 

وناقش الحضور، أهمية تطوير معايير تقييم البيوت التراثية، حيث أكدت اللجنة ضرورة تبسيطها وتحسين مرونتها لتيسير عملية الإدراج في السجل الوطني.

 

واكدت اللجنة التزامها، بمتابعة القرارات وتسريع إدراج البيوت التراثية، مع إعداد خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:02

مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشائر العيسى

23:00

جمعية المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى “قضاء جرينه”تصدر بيان تؤكد فيه وقوفهم الكامل في خندق الوطن

20:51

وقوف وزير سوري بطابور الجوازات يثير تفاعلات على مواقع التواصل

20:40

خالد الشوابكة نقيبًا للجيولوجيين بالتزكية

20:25

ناد نهاري لكبار السن في الزرقاء

20:07

أمانة عمّان تحذّر: رسائل احتيالية تخدع المواطنين باسم المخالفات !

20:00

الأمن يعثر على تسعيني متوفيا بمنزله باربد

19:50

العودات: إعلاء شأن سيادة القانون مكّنَ الأردن من تخطي الأزمات والتحديات

19:46

انطلاق برنامج أردننا جنة بحلة جديدة ووجهات متنوعة

19:40

صندوق النقد : بحث آلية جديدة لدعم الأردن في مواجهة تحديات اقتصادية ومناخية

19:34

أفراح النجادا والخرشه

19:20

الحكومة : مركز خدمات شامل في كل محافظة مع نهاية العام الحالي

وفيات
وفيات الخميس 24 -4- 2025وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025