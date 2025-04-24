عناب تبحث مع اللجنة الوطنية للتراث العمراني إدراج بيوت تراثية وتحديث معايير التقييم

وطنا اليوم _عمّان – ترأست وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، اجتماعاً للجنة الوطنية للتراث العمراني خُصّص لبحث إدراج عدد من البيوت التراثية في محافظات المملكة ضمن السجل الوطني، تمهيداً للاستفادة منها في السياحة الثقافية والتنمية المحلية.

وجاء الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، اليوم الخميس، بحضور أمين عام الوزارة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، ومدير دائرة الآثار العامة بالوكالة أكثم العويدي، ومدير عام الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات، إلى جانب أعضاء اللجنة: الدكتورة ميساء الشوملي من جامعة البلقاء التطبيقية، والمهندس فراس الربضي من أمانة عمّان، ومحمد قنطار من وزارة المالية، والمهندس نضال جرار من لجنة التراث بنقابة المهندسين، والمهندسة شذى مبيضين من مجلس الأبحاث البريطاني في بلاد الشام، والمهندسة خلود الدباس من وزارة الإدارة المحلية، وحسام محارمة مدير وحدة التراث وزارة السياحة والآثار.

وأكدت الوزيرة عناب، أهمية توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان مشاركة المجتمعات المحلية في جهود صون التراث العمراني.

ولفتت الوزيرة عناب، الى أهمية تحويل هذه المباني التراثية إلى مشاريع استثمارية تعزّز الاقتصاد المحلي وتحفظ الهوية الثقافية.

وناقش الحضور، أهمية تطوير معايير تقييم البيوت التراثية، حيث أكدت اللجنة ضرورة تبسيطها وتحسين مرونتها لتيسير عملية الإدراج في السجل الوطني.

واكدت اللجنة التزامها، بمتابعة القرارات وتسريع إدراج البيوت التراثية، مع إعداد خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع.