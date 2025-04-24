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جمعية المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى “قضاء جرينه”تصدر بيان تؤكد فيه وقوفهم الكامل في خندق الوطن

16 ثانية ago
جمعية المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى “قضاء جرينه”تصدر بيان تؤكد فيه وقوفهم الكامل في خندق الوطن

وطنا اليوم – اكد رئيس وأعضاء جمعية المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى” قضاء جرينة”وقوفهم الكامل في خندق الوطن ودعمهم لقرارات وزارة الداخلية والتي جاءت تطبيقا لأحكام قضائية سابقة والتي نصت على حضر جماعة الاخوان المسلمين ومصادرة جميع ممتلكاتها واعتبارها جماعة منحلة منذ صدور تلك الأحكام.

واسادت الجمعية بكافة منتسبيها بوقوفها التام خلف القيادة الهاشمية ودعمها الثابت للدولة الأردنية بكافة اجهزتها الأمنية.

وفيما يلي نص البيان:

انطلاقا من ثوابتنا الوطنية والإيمانية، يؤكد رئيس وأعضاء جمعية المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى” قضاء جرينة”وقوفهم الكامل في خندق الوطن ودعمهم لقرارات وزارة الداخلية والتي جاءت تطبيقا لأحكام قضائية سابقة والتي نصت على حضر جماعة الاخوان المسلمين ومصادرة جميع ممتلكاتها واعتبارها جماعة منحلة منذ صدور تلك الأحكام.

وهنا تشيد الجمعية بكافة منتسبيها بوقوفها التام خلف القيادة الهاشمية ودعمها الثابت للدولة الأردنية بكافة اجهزتها الأمنية الراسخة ودعمها المتواصل وتأييدها لكافة الجهود المبذولة والتي ترسي مبادئ الحفاظ على الوطن بحزم وعدالة للنيل من كافة الأساليب التي توثر على امن الوطن.
حفظ الله الأردن سالماً مطمئناً من كل شر ومن كيد الكائدين تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمه بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى حفظه الله ورعاه وولي عهده الميمون .
محمد عوده الشوابكة
رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى قضاء جرينه


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