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خالد الشوابكة نقيبًا للجيولوجيين بالتزكية

50 ثانية ago
خالد الشوابكة نقيبًا للجيولوجيين بالتزكية

وطنا اليوم:فاز الجيولوجي خالد فياض الشوابكة بالتزكية، اليوم الخميس، بمنصب نقيب الجيولوجيين لدورة ثانية بعد انسحاب منافسه الوحيد الدكتور جمال محمد العلعالي.
وقال مندوب وزير الطاقة والثروة المعدنية لانتخابات نقابة الجيولوجبين المهندس هشام المومني، بأنه ورد لوزارة الطاقة والثروة المعدنية كتاب انسحاب المرشح لمنصب نقيب الجيولوجيين في الدورة الثالثة والعشرين (2025-2028) الدكتور جمال محمد العلعالي، وبذلك يكون الشوابكة نقيبًا للجيولوجيين بالتزكية لدورة ثانية.
كما فاز سبعة من أعضاء مجلس النقابة بالتزكية، وهم عادل الربضي، واحمد الحوامدة والدكتورة فاتن أبو شملة، وأحمد المصري، وخالد أبو حليمة، ومحمد عكور، ومجد العكالك.


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