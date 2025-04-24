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أمانة عمّان تحذّر: رسائل احتيالية تخدع المواطنين باسم المخالفات !

دقيقة واحدة ago
أمانة عمّان تحذّر: رسائل احتيالية تخدع المواطنين باسم المخالفات !

وطنا اليوم:حذرت أمانة عمّان الكبرى المواطنين من رسائل نصية احتيالية ترد من أرقام دولية، مرفقة بروابط إلكترونية وهمية تهدف إلى الاحتيال وسرقة البيانات .
وتتضمّن الرسائل النص التالي : (دفعة المخالفة الخاصة بك على وشك الانتهاء. يرجى دفعها في أقرب وقت ممكن، وإلا فسوف تواجه غرامات مضاعفة).
واهابت أمانة عمان بالمواطنين بتجاهل مثل هذه الرسائل وعدم الضغط على أي روابط او ادخال اي بيانات مالية أو بيانات شخصية .
واكدت أن الموقع الإلكتروني الرسمي لأمانة عمّان الكبرى هو:

https://www.amman.jo أو https://www.ammancity.gov.jo

ونوهت الامانة انه في حال ورود أي رسالة مشابهة ، بإمكان المواطنين ابلاغها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لأمانة عمان او من خلال مركز اتصال أمانة عمّان، وعلى مدار 24 ساعة وفي كافة ايام الاسبوع ، على الأرقام التالية : 102 .. 117180


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