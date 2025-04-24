انطلاق برنامج أردننا جنة بحلة جديدة ووجهات متنوعة

وطنا اليوم:قالت وزارة السياحة والآثار، إن برنامج “أردننا جنة” انطلق اليوم الخميس، بحلته الجديدة للعام 2025، مستندًا إلى مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية في مختلف محافظات المملكة.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم، أنه وبإشراف رئيس لجنة برنامج “أردننا جنة” أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي، تم التركيز على إبراز تجارب المجتمعات المحلية ضمن البرنامج.

وأشارت الى أن برنامج “أردننا جنة” حقق نجاحًا لافتًا خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المشاركين فيه 311 ألف مشارك، ما يعكس الإقبال المتزايد على السياحة الداخلية وثقة المواطنين بالبرنامج المميز المدعوم.

وبينت الوزارة، أنه ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز السياحة الداخلية، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان نجاح البرنامج، اشتملت على تطوير منصة البرنامج، وإضافة وجهات سياحية ضمن مسارات دينية، طبيعية، ثقافية، وفعاليات، بما يساهم في تنويع التجربة السياحية أمام المشاركين في البرنامج، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى، منها تعزيز الرحلات والبرامج السياحية بإدراج نقاط جذب متعددة مثل المتاحف، المواقع الأثرية، ومراكز الزوار، لتصل إلى أكثر من 100 نقطة جذب، كما جرى التركيز على استهداف سياحة المجموعات من مؤسسات عامة وخاصة، جامعات، جمعيات خيرية، والمصابين العسكريين، بما يضمن شمول فئات واسعة من المجتمع في البرنامج”.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى اعتماد نهاية كل أسبوع، (أيام الخميس، الجمعة، والسبت)، إضافة إلى الفعاليات والمناسبات الرسمية، كمواعيد لانطلاق رحلات البرنامج، إلى جانب تخصيص برنامج خاص لدعم مدينة البترا.

وقالت ” انطلاقًا من رؤية الوزارة في تمكين الجميع من التمتع بجمال وتنوع المقاصد السياحية الأردنية دون أي عوائق، وتأكيدًا على شمولية البرنامج وحرصه على إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع للاستفادة من التجربة السياحية، عملت الوزارة على ادراج ذوي الإعاقة ضمن البرنامج، من خلال تهيئة عدد من الوجهات السياحية لتكون ميسّرة وآمنة، إلى جانب تدريب الكوادر على التعامل بكفاءة واهتمام مع هذه الفئة”.

وأكدت وزارة السياحة والآثار، مواصلة جهودها بشكل مستمر لتطوير برنامج “أردننا جنة”، من خلال إضافة وجهات سياحية، وتحسين الخدمات المقدمة، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يضمن استدامة البرنامج وزيادة أثره الاقتصادي والاجتماعي في مختلف محافظات المملكة.

ويُنفذ البرنامج بالتعاون مع المكاتب السياحية التي تتولى تنظيم وتنفيذ الرحلات، إلى جانب إشراك شركات النقل السياحي والأدلاء السياحيين، فضلاً عن العديد من المنشآت السياحية كالمطاعم والمخيمات، بما يسهم في تحريك عجلة القطاع وتمكين العاملين فيه.

ويؤمن البرنامج، نقلاً مجانياً من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية الموجودة في البرنامج ويتم توفيرها من خلال الوزارة، حيث تتحمل الوزارة تكلفتها ضمن نسب الدعم، وكذلك تخصيص دليلاً سياحياً مرافقاً لكل حافلة، بالإضافة إلى توفير وجبات الطعام.