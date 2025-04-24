صندوق النقد : بحث آلية جديدة لدعم الأردن في مواجهة تحديات اقتصادية ومناخية

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن الأردن يواصل الحفاظ على استقراره الاقتصادي والمالي بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية المتعددة، مشيراً إلى وجود نقاشات متقدمة بشأن آلية جديدة لدعم المملكة ضمن مرفق المرونة والاستدامة.

وفي رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي في مقر الصندوق بواشنطن، أكد أن مناقشات الآلية الجديدة لمرفق المرونة والاستدامة تحرز تقدماً كبيراً، وأن مجلس إدارة الصندوق سيجري مراجعة رسمية لهذا الملف خلال الشهر المقبل.

وأوضح أزعور أن هذه الآلية تهدف إلى تمكين الأردن من تعزيز قدرته على التكيف مع التحديات المناخية والصدمات الخارجية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن عوامل جيوسياسية وتجارية، بما في ذلك تداعيات الحرب في غزة، والتغيرات في السياسات الجمركية العالمية.

وأشار إلى أن تأثير الإجراءات الجمركية الأخيرة على الأردن يبقى محدوداً نسبياً، نظراً لطبيعة العلاقات التجارية الأردنية ونوعية الصادرات، إلا أن المتابعة الحثيثة لهذه التطورات تظل ضرورية.

ولفت النظر إلى أن الأردن أظهر مرونة واضحة خلال السنوات الماضية، وتمكن من تجاوز عدد من الصدمات الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن مع صندوق النقد، والتي أُنجزت الأسبوع الماضي، أظهرت التزام الحكومة الأردنية بالاستمرار في تطبيق السياسات الاقتصادية السليمة وتعزيز أسس الاقتصاد الوطني.

وقال أزعور: “رغم الأوضاع الصعبة، قام الأردن بإجراءات ملموسة لتحسين وضعه الاقتصادي والمالي”.