الحكومة : مركز خدمات شامل في كل محافظة مع نهاية العام الحالي

وطنا اليوم:أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، التزام الحكومة بإنشاء مركز خدمات شامل واحد على الأقل في كل محافظة مع نهاية العام الجاري ورفع نسبة الخدمات المؤتمتة إلى 80%.

جاء ذلك خلال جولة نفذها أبو صعيليك لمحافظة إربد شملت عدداً من المرافق الحكومية والأكاديمية.

واستهل ابو صعيليك جولته بلقاء تفاعلي في كلية القانون بجامعة اليرموك، حيث أكد أن جوهر عملية التحديث الإداري يتمحور حول المواطن متلقي الخدمة، مشدداً على أن تحديث نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام يقوم على تعزيز ثقافة الأداء والمساءلة المبنية على الجدارة والكفاءة.

وأشار إلى تخصيص نسبة من التعيينات الحكومية لأوائل الجامعات ضمن برنامج القيادات المستقبلية، مشدداً على أن الحكومة تعتزم الاستثمار في هذه الكفاءات لبناء جهاز إداري قادر على تحقيق نتائج ملموسة.

وزار أبو صعيليك فرع معهد الإدارة العامة داخل الحرم الجامعي، واطلع على البرامج التدريبية المقدمة، مشدداً على ضرورة الاستثمار في تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الموظف العام، معتبرا أن التدريب يجب أن يُبنى على أساس الاحتياجات وليس العرض.