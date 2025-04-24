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50 شهيدًا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية

دقيقتان ago
50 شهيدًا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية

وطنا اليوم:بلغت حصيلة الشهداء والإصابات في قطاع غزة منذ 18 آذار 1,978 شهيدًا، بينما الإصابات 5,207، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
ووفق الوزارة، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 50 شهيدًا (منهم شهيدان انتشال)، و152 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفي تفاصيل الغارات، ذكرت المصادر أن 6 فلسطينيين بينهم امرأة و4 أطفال، قتلوا وأصيب آخرون بقصف منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
وفي قصف آخر استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، قتل 3 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون بجروح متفاوتة.
وقتلت طفلتان بقصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمنطقة العطار بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وفي خانيونس أيضا، قتل فلسطينيان إثر استهداف منزل في منطقة قزان النجار.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ14 ألف مفقود.


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