بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

العجارمة : الوزارة معنية بتطبيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على حق التعليم لشرائح المجتمع جميعها

33 ثانية ago
العجارمة : الوزارة معنية بتطبيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على حق التعليم لشرائح المجتمع جميعها

وطنا اليوم:أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أن الوزارة معنية بتطبيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على حق التعليم لشرائح المجتمع جميعها.

وأضاف أن الوزارة تولي عنايًة خاصًة بالأطفال من ذوي الإعاقة، وتسعى لدمجهم في العملية التربوية والتعليمية أسوة بنظرائهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة.

وبين الدكتور العجارمة خلال فعالية للتعليم الدامج، نظمتها مديرية تربية وتعليم لواء دير علا اليوم، بعنوان ” هذا أنا ” للطلبة ذوي الإعاقة، أن الأردن حقق تقدمًا كبيرًا في تحقيق الدمج في قطاع التّعليم، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج 2020-2030، بدأت بدمج الطلبة بنسبة 1.7‎%‎ ووصلت عام 2025 نسبة 7.4، مؤكدًا أن رؤية الوزارة لرفع نسبة التحاق الأطفال من ذوي الإعاقة في سن التعليم بالمدارس النظامية إلى 10% في حلول عام 2030.

من جانبه أكد مدير التربية والتعليم للواء دير علا الدكتور مزهر الرحامنة، أن هذا الاحتفال يأتي في غمرة احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بيوم العلم والمناسبات الوطنية.
وأشار أن فعالية ” هذا أنا ” هي ترجمة لخطط واستراتيجيات الوزارة في تحقيق النسبة المرجوة من الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج عام 2030.

وتخللت الفعالية فقرات متنوعة للطلبة ذوي الإعاقة حققت مفهوم الدمج والتنوع في التعليم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:49

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الجمعة

12:42

900 مليون دينار حجم تداول الأردنيين على منصات العملات الرقمية

12:21

السيوف يكتب : الصين وأمريكا: حين يشتبك التنين والنسر على عرش القرن

12:18

العقبة: مهلة للبدء في تطبيق قانون الإقامة وشؤون الأجانب

12:10

أبو خلف تكتب : المخدرات الرقمية داخل هواتف المراهقين تسبب الأدمان الحقيقى

11:48

رحلة سياحية فريدة بالقطار بالتعاون مع بلدية رحاب

11:38

متظاهرون في جامعة ييل الأمريكية يرشقون بن غفير بعبوات المياه

11:35

توقيع اتفاقية لتأسيس الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي

11:31

الإعلام بعينٍ واحدة: (تَغييب للحقيقة .. وخطر على الوطن)

11:29

المنتج الليبي ابراهيم عمر المهدي يخوض اول تجربه انتاج تلفزيوني بين الاردن والولايات المتحده

11:26

انتصارا للثوابت الوحدة سلاح والحق برهان

11:24

ضبط 44 مروجا للمخدرات خلال 14 حملة ومداهمة

وفيات
وفيات الخميس 24 -4- 2025وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025