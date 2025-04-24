العجارمة : الوزارة معنية بتطبيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على حق التعليم لشرائح المجتمع جميعها

وطنا اليوم:أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أن الوزارة معنية بتطبيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على حق التعليم لشرائح المجتمع جميعها.

وأضاف أن الوزارة تولي عنايًة خاصًة بالأطفال من ذوي الإعاقة، وتسعى لدمجهم في العملية التربوية والتعليمية أسوة بنظرائهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة.

وبين الدكتور العجارمة خلال فعالية للتعليم الدامج، نظمتها مديرية تربية وتعليم لواء دير علا اليوم، بعنوان ” هذا أنا ” للطلبة ذوي الإعاقة، أن الأردن حقق تقدمًا كبيرًا في تحقيق الدمج في قطاع التّعليم، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج 2020-2030، بدأت بدمج الطلبة بنسبة 1.7‎%‎ ووصلت عام 2025 نسبة 7.4، مؤكدًا أن رؤية الوزارة لرفع نسبة التحاق الأطفال من ذوي الإعاقة في سن التعليم بالمدارس النظامية إلى 10% في حلول عام 2030.

من جانبه أكد مدير التربية والتعليم للواء دير علا الدكتور مزهر الرحامنة، أن هذا الاحتفال يأتي في غمرة احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بيوم العلم والمناسبات الوطنية.

وأشار أن فعالية ” هذا أنا ” هي ترجمة لخطط واستراتيجيات الوزارة في تحقيق النسبة المرجوة من الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج عام 2030.

وتخللت الفعالية فقرات متنوعة للطلبة ذوي الإعاقة حققت مفهوم الدمج والتنوع في التعليم