استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الجمعة

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام الجمعة، في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم، ان استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال امام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة. داعياً المواطنين الرجوع الى صفحة المؤسسة على الفيسبوك للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها.

وحث القضاة المواطنين على الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً، والتي تشمل أكثر من 299 سلعة غذائية وغير غذائية وبنسبة تخفيض وصلت الى 49 %، والتي تنتهي مساء يوم السبت 3 أيار المقبل.

وبين ان خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الالكتروني، عبر الرابط WWW.JCSCCSHOP.GOV.JO او من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية)