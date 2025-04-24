بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الجمعة

51 ثانية ago
استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الجمعة

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام الجمعة، في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم، ان استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال امام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة. داعياً المواطنين الرجوع الى صفحة المؤسسة على الفيسبوك للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها.
وحث القضاة المواطنين على الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً، والتي تشمل أكثر من 299 سلعة غذائية وغير غذائية وبنسبة تخفيض وصلت الى 49 %، والتي تنتهي مساء يوم السبت 3 أيار المقبل.
وبين ان خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الالكتروني، عبر الرابط WWW.JCSCCSHOP.GOV.JO او من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية)


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:42

900 مليون دينار حجم تداول الأردنيين على منصات العملات الرقمية

12:21

السيوف يكتب : الصين وأمريكا: حين يشتبك التنين والنسر على عرش القرن

12:18

العقبة: مهلة للبدء في تطبيق قانون الإقامة وشؤون الأجانب

12:10

أبو خلف تكتب : المخدرات الرقمية داخل هواتف المراهقين تسبب الأدمان الحقيقى

11:48

رحلة سياحية فريدة بالقطار بالتعاون مع بلدية رحاب

11:38

متظاهرون في جامعة ييل الأمريكية يرشقون بن غفير بعبوات المياه

11:35

توقيع اتفاقية لتأسيس الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي

11:31

الإعلام بعينٍ واحدة: (تَغييب للحقيقة .. وخطر على الوطن)

11:29

المنتج الليبي ابراهيم عمر المهدي يخوض اول تجربه انتاج تلفزيوني بين الاردن والولايات المتحده

11:26

انتصارا للثوابت الوحدة سلاح والحق برهان

11:24

ضبط 44 مروجا للمخدرات خلال 14 حملة ومداهمة

10:49

الحاج توفيق يدعو القطاع الخاص الإماراتي للاستثمار بالمملكة

وفيات
وفيات الخميس 24 -4- 2025وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025