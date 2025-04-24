900 مليون دينار حجم تداول الأردنيين على منصات العملات الرقمية

وطنا اليوم:كشف رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية حسين كريشان، حجم تداول الأردنيين على منصات خارجية تتعامل بالأصول الافتراضية والعملات الرقمية، يتجاوز الـ 900 مليون دينار.

وقال كريشان قبل مناقشة اللجنة مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، اليوم الخميس، إنه يمثل خطوة محورية في مسار التحول الرقمي وبناء الاقتصاد التكنولوجي في الأردن.

وكانت الحكومة أرسلت في نيسان 2025 مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، إلى مجلس النواب.