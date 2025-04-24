العقبة: مهلة للبدء في تطبيق قانون الإقامة وشؤون الأجانب

وطنا اليوم:وافق مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، على منح مهلة للبدء في تطبيق قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب للعام 2025، في العقبة، ليتم البدء في تطبيق القرار بتاريخ 3 /7 /2025، حيث سيتم احتساب غرامات تجاوز الاقامة والبالغة 3 دنانير يومياً.

وياتي هذا القرار التزام بتطبيق قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب للعام 2025 المنشور في الجريدة الرسمية، ضمن رؤية تطوير القطاع في المملكة.

ووافقت سلطة العقبة على تنفيذ برنامج خفض البصمة الكربونية لانشطة الموانئ والنقل البحري في ميناء العقبة الرئيسي، ضمن رؤية السلطة الاستراتيجية في النمو المستدام وتعزيز الجهود نحو التحول الأخضر وجعل العقبة مدينة خضراء من خلال هذا المشروع الحيوي لغايات تقليل الانبعاثات وحماية البيئة، حيث أن هذا البرنامج ياتي بدعم مشترك بين السلطة والاتحاد الاوروبي وبالشراكة مع مجموعة من الدول الاوروبية.

واعتمد مجلس المفوضين الموافقات التنظيمية على انشاء مشروع وحدة ترخيص وتخليص المركبات في مدينة العقبة، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير المرافق بأعلى المعايير وبأفضل الخدمات للمواطنين .

كما قرر المجلس اعتماد الموافقات التنظيمية على انشاء مشروع مستودعات تخزين البترول في المنطقة الجنوبية لمنطقة العقبة.

ووافق المجلس على اعتماد الموافقات التنظيمية لانشاء مشروع سياحي في المنطقة الجنوبية في مدينة العقبة، بهدف تحسين جودة الحياة والتسهيل على المواطنين والسياح من خلال اقامة منتجعات وفنادق سياحية تساهم بتوفير جميع الاحتياجات والمتطلبات الحياتية في المنطقة الساحلية الجنوبية.

كما وافق على دعم إقامة بطولة العقبة للرياضات الالكترونية، التي تستضيفها مدينة العقبة خلال العام 2025.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة لدعم وتمكين الشباب والرياضيين وهو جزء من استراتيجيتها في محور دعم الريادة والابتكار وبالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للالعاب لتطوير وتعزيز رياضة الألعاب الالكترونية ورفع مستوى الوعي والتنافسية في هذا القطاع وتقديم كل ما يلزم لجعل العقبة مركزاً عالميا للرياضات الالكترونية