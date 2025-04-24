أبو خلف تكتب : المخدرات الرقمية داخل هواتف المراهقين تسبب الأدمان الحقيقى

بقلم أ : سماح أبوخلف

إنها مقاطع صوتية تحتوي على ترددات صوتية ثنائية، تُعرف بـ”Binaural Beats” يتم سماعها باستخدام سماعات الرأس، حيث يُرسل تردد مختلف إلى كل أذن، يُعتقد أن الفرق بين الترددين يؤدي إلى تغيير في نشاط الدماغ، مما يسبب شعورا بالنشوة أو الاسترخاء أو حتى الهلوسة، وهي حالات مشابهة لتأثير المخدرات التقليدية.

ويتم تشغيل هذه الترددات عبر سماعات الأذن، وعندما يستقبل الدماغ الترددات المختلفة، يحاول موازنتهما.

هذا التفاعل يُعتقد أنه يؤثر على موجات الدماغ، مما يؤدي إلى تغيير في الحالة المزاجية أو الإحساس، تُصنف الترددات إلى أنواع مختلفة بناء على الغرض منها، مثل تحسين التركيز أو تحفيز الشعور بالنشوة.

أنها نوع من أنواع المخدرات التي توجد على شبكة الإنترنت على هيئة موسيقى تستخدم للوصول للنشوة أو سعادة أو فقدان للوعي مثل باقي المخدرات، ومن أجل الوصول لهذه النشوة، تقوم بتحميل هذه الموسيقى عبر موقع غوغل، والتي تصل تكلفتها إلى 5 دولار للمقطع الموسيقي الواحد، مع العلم أنه بدون رسوم اذا قمت بتحميل المقطع للمرة الأولى.

هذه المقاطع الموسيقية لا تأثير لها وتعتبر موسيقى عادية إذا لم تسمع عبر سماعات الأذن، ولكن عند استخدام السماعات يوجد تباين أو اختلاف أو تأخير لحظي بين وصول الموسيقى للأذن اليمنى والأذن اليسرى، هذا الاختلاف بين الترددات يؤدي إلى عدم الاتزان في المخ بسبب تضارب وصول النغمة لقشرة المخ، ونتيجة عدم الاتزان ذلك ينتج عنه تدمير البروتين الخاص بالمخ وإفراز “الدوبامين” الخاص بالسعادة

ومع زيادة الاستماع لتلك المقاطع الموسيقية، يبدأ المتعاطي في رؤية أشياء والاستماع إلى أصوات لا أحد غيره يراها أو يسمعها، وفي بعض الأحيان يشم روائح وبمعنى آخر هلوسه

وهنا يأتى دور الأهل المراقب لسلوكيات الأولاد وملاحظه ظهور أية أعراض غريبة عليهم ، وعدم الأستهتار بها ، ولا وصفها بأنها طرق لجذب الأنتباه ، فالحرب خفية وأبناءنا مستهدفين مباشرة ،

فأتصالهم بالعالم الخارجى يتم بدون واسطة ويخضع لشرور المجرمين والأعداء .

ولا ننسى تحريم المعازف بالدين

قوله صلى الله عليه وسلم: “ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف.” رواه البخاري

وقيل أنها مزامير الشيطان