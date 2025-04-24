رحلة سياحية فريدة بالقطار بالتعاون مع بلدية رحاب

وطنا اليوم:في خطوة تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية وإحياء التراث الأردني، ينطلق قطار للمرة الأولى إلى منطقة رحاب القريبة من محطة المفرق، في رحلة سياحية مميزة بالتعاون مع بلدية رحاب.

وسيكون في استقبال الركاب فرقة فلكلورية من مدينة المفرق، تقدم عروضًا شعبية تعكس غنى الموروث الثقافي للمنطقة. وتتضمن الرحلة زيارات ميدانية للكنائس القديمة وقطع الفسيفساء التاريخية التي تشتهر بها رحاب، والتي تعد من أهم الشواهد على التنوع الديني والثقافي في الأردن.

كما سيقام خلال الرحلة بازار شعبي يضم بوثات للطعام المحلي ومنتجات الحرف اليدوية، يتيح للزوار فرصة التعرّف على نكهات ومهارات أبناء المنطقة، ودعم المجتمعات المحلية.

وأكد عطوفة مدير عام الخط الحجازي الأردني، الدكتور زاهي خليل، أن هذه الرحلة تأتي ضمن خطط المؤسسة واستراتيجيتها لفتح آفاق جديدة للقطارات السياحية، وتسليط الضوء على المناطق الغنية بالإرث الحضاري والتاريخي في المملكة. وأضاف أن الخط الحجازي الاردني يسعى لتعزيز الشراكات مع البلديات والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص لتقديم تجارب سياحية مميزة تدعم الاقتصاد المحلي وتُعيد إحياء محطات السكك الحديدية كجزء من الذاكرة الوطنية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الرحلات التي تهدف إلى إعادة ربط الأردنيين بتاريخهم وتراثهم من خلال السكك الحديدية، وإبراز جمال التنوع الجغرافي والثقافي في محافظات المملكة