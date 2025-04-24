توقيع اتفاقية لتأسيس الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي

وطنا اليوم:أعلنت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول) وشركة غاز الأردن المسال، الخميس، عن توقيع اتفاقية استراتيجية لتأسيس الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي (وطني).

وذكر بيان نشرته شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية، أن توقيع الاتفاقية يأتي خطوة استراتيجية لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، وتمكين القطاعات الاقتصادية الأردنية من الوصول إلى حلول طاقة نظيفة، موثوقة وفعالة.

وستختص شركة “وطني” بتقديم خدمات شراء ومعالجة ونقل وبيع وتزويد الغاز الطبيعي القادم من حقل الريشة إلى الصناعات الوطنية والقطاعات الاقتصادية المتنوعة ومحطات تعبئة الحافلات بالغاز الطبيعي، وفق البيان.

وقال المدير العام لشركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول)، خالد الزعبي، إن تأسيس شركة وطني يعدّ لبنة أساسية وخطوة استراتيجية من ضمن رؤية للوصول إلى مستقبل طاقة نظيف وأكثر كفاءة واستدامة، ويجسد التزامنا المتواصل بتقديم حلول متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف الزعبي أن هذه الشراكة مع شركة غاز الأردن تندرج ضمن النهج المشترك في تبني مصادر طاقة بديلة ونظيفة، وتوسيع الاعتماد على الموارد المحلية، مما يعزز من تنافسية الصناعات الأردنية ويقلل من كلف الطاقة التشغيلية، ويعكس إيماننا بدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل طاقة آمن ومستدام في الأردن”.

وأكّد المدير العام لشركة غاز الأردن المسال صلاح الخزاعلة، أن هذا المشروع جاء نتاج سنوات من تضافر الجهود والعمل الدؤوب لتحقيق رؤية الشركة المتمثلة في التوجه نحو الطاقة المستدامة والنظيفة واستغلال الثروات الوطنية لدعم الصناعات والقطاعات الاقتصادية، وتابع “اليوم نشهد معا ولادة مرفق جديد من مرافق الغاز الطبيعي والطاقة في المملكة”.

وبيّن الخزاعلة أن المشروع سيكون داعما أساسيا في تحقيق متطلبات الأمن الاقتصادي الاجتماعي والبيئي بالإضافة إلى أنّه يلتقي التقاء تاما مع خطة التحديث الاقتصادي والأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة القائمة على تنويع مصادر الطاقة وأشكالها وتطوير استغلال مصادر الطاقة المحلية والوطنية وزيادة الاستثمار في هذا القطاع.

وتابع البيان “المشروع يجسد تطلعات وزارة الطاقة في تحقيق أمن التزود بالطاقة من خلال تعزيز الاعتماد على المصادر المحلية؛ إذ يشكل نقل الغاز من حقل الريشة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة أحد الدعائم الرئيسة في الاستراتيجية الوطنية للطاقة”.

وأوضح البيان أن “دعم الحكومة جاء من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والدفاع المدني وكافة الجهات الحكومية المختصة لهذا المشروع من خلال توفير البيئة التنظيمية المناسبة، بما في ذلك إصدار التصاريح والتشريعات اللازمة، مما سهل اجتياز التحديات التنظيمية وتمهيد الطريق لإنجاح هذه التجربة الرائدة”.

وختم البيان “تعدّ شركة (وطني) اليوم واحدة من أبرز المبادرات الوطنية التي تجمع بين جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ويعزز مكانة الأردن كنموذج في منطقة الشرق الأوسط في مجال التحول نحو اقتصاديات الطاقة المستدامة والنظيفة”.