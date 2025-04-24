ضبط 44 مروجا للمخدرات خلال 14 حملة ومداهمة

وطنا اليوم:نفذت إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام، 14 مداهمة وحملة أمنيّة موسعة في مختلف مناطق المملكة أُلقي القبض خلالها على 44 تاجراً ومهرباً ومروجاً، منهم مصنفون بالخطرين جدا، وضُبطت بحوزتهم كمّيات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات كثّفوا من نشاطاتهم العملياتية خلال الأيّام القليلة الماضية، لملاحقة تجّار المواد المخدرة ومهربيها ومروجيها.

ووفق بيان للمديرية، الخميس، فإن أبرز ما جرى التعامل معه تنفيذ عدد من الحملات الأمنيّة، إذ نفذت حملة أمنيّة موسعة ضمن اختصاص العاصمة والبادية الوسطى؛ دوهم خلالها مواقع وجود تجار المخدرات ومروجيها، وأفضت لإلقاء القبض على 12 شخصاً، منهم شخصان من المصنفين بالخطرين جدا والمسجلين وضبط بحوزة المقبوض عليهم كمّيات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

ونُفّذت حملة أمنيّة ضمن اختصاص مناطق جنوب العاصمة أُلقي القبض خلالها على سبعة تجّار للمخدرات ومروجين وضُبط ما بحوزتهم من مخدرات وأسلحة نارية، وفي محافظة المفرق نُفذت كذلك حملة أمنيّة أُلقي القبض خلالها على خمسة من التجار والمروجين والمطلوبين وضبط بحوزة أحدهم 4 كغم من مادة الحشيش المخدرة.

وفي قضايا التهريب، ذكر البيان تمكّن كوادر الإدارة من إحباط ثلاث قضايا لمحاولات التهريب، الأولى كانت في حدود جابر حيث تم بالتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية ضبط مركبة شحن وردت معلومات حولها وضُبط داخلها 800 ألف حبة مخدرة وثلاثة أسلحة نارية وبمتابعة التحقيق في القضية أُلقي القبض على أربعة أشخاص تورطوا في القضية والتجهيز لاستلام المواد المخدرة من أجل إعادة تهريبها لإحدى دول الجوار.

وفي القضية الثانية، قال البيان إنه وردت معلومات حول قيام أربعة اشخاص بتجهيز وتخزين كمّيات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لمحاولة تهريبها لإحدى دول الجوار، إذ جرت مراقبة الأشخاص وتحديد مكان تخزين المواد المخدرة في العاصمة، وجرت مداهمتهم وضبط 30 ألف حبة مخدرة أخفيت بمخبأ سري في مركبة شحن وأُلقي القبض على المتورطين الأربعة في القضية.

وتابع البيان، “في القضية الثالثة دوهم في محافظة العقبة وفي منطقة صحراوية وعرة موقع أعدّه أحد الأشخاص لتخزين كمية من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها لدولة مجاورة، إذ أُلقي القبض عليه وبتفتيش المكان ضُبطت 170 ألف حبة مخدرة”.

وفي إحدى مناطق البادية الوسطى داهمت كوادر الإدارة تاجرا للمخدرات والأسلحة وأُلقي القبض عليه وضبط داخل منزله 44 كف حشيش و 9 أسلحة نارية، وتم أيضا في البادية الجنوبية إلقاء القبض على تاجرَين للمخدرات وضبط بحوزتهما 22 كف حشيش وسلاح ناري.

وفي محافظة العاصمة أُلقي القبض على أحد تجّار المخدرات الخطرين بعد مداهمة مركبة كان يستقلها وضبط داخل المركبة ومنزله بعد تفتيشه 70 كف حشيش، وأُلقي القبض في العاصمة كذلك في قضية أخرى على مروج للمخدرات بعد مداهمة منزله وعثر داخل المنزل على 6 كفوف حشيش وكمية من مادة الكريستال والحبوب المخدرة.

وفي محافظة العقبة جرى كذلك التعامل مع قضيتين أُلقي القبض في الأولى على تاجر للمخدرات استخدم منطقة وعرة وصحراوية لممارسة نشاطه الجرمي وضبط بحوزته 27 كف حشيش وسلاح ناري، ودوهم في القضية الثانية تاجر آخر في المحافظة وضُبط بحوزته 18 كف حشيش بعد القبض عليه.

وفي لواء الرمثا وبعد ورود معلومات حول انتشار مادة الحشيش الصناعي الجوكر وترويجها بشكل كبير فقد خصصت الإدارة فريقاً خاصاً لمتابعة تلك المعلومات، وتمكن الفريق من الوصول لمعلومات حول أحد الأشخاص وأنه من يقوم بترويج تلك المادة وجرى بعد جمع المعلومات كافّة حوله، مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته 3 كغم من مادة الجوكر، فيما دوهم في قضية أخرى في لواء الرمثا مروجان اثنان للمخدرات وأُلقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما 14 كف حشيش.

وفي آخر القضايا التي جرى التعامل معها كانت في محافظة الزرقاء حيث دوهم تاجر للمخدرات وأُلقي القبض عليه بعد مقاومة شديدة للقوة الأمنيّة وضبط بحوزته 12 كف حشيش.