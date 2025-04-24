الحاج توفيق يدعو القطاع الخاص الإماراتي للاستثمار بالمملكة

وطنا اليوم: أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، وجود فرص تجارية واستثمارية بالمملكة بالعديد من القطاعات التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، يمكن للقطاع الخاص والشركات الإماراتية الاستفادة منها.

وشدد الحاج توفيق خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الإماراتية في عمان حمد المطروشي، على ضرورة إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين الشركات الأردنية ونظيرتها الإماراتية وبما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وبما يلبي الطموحات.

وحسب بيان لتجارة الأردن اليوم الخميس، أكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أن استقطاب الاستثمارات الخارجية وبخاصة الإماراتية تمثل أولوية للاقتصاد الوطني، مبينا أن الأردن حريص على تسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز مشروعاتهم.

ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية تعتبر شريك استثماري وتجاري مهم للأردن، مشددا على ضرورة زيادة التنسيق والتشبيك بين الغرفة والسفارة، من اجل استقطاب المزيد من الاستثمارات الإماراتية للمملكة بالقطاعات الاستراتيجية.

وعبر الحاج توفيق عن أمله بأن يعمل القطاع الخاص الإماراتي على توسيع استثماراته بالمملكة، وتنويعها لتشمل مختلف مناطق المملكة والاستفادة من الفرص القائمة بالمحافظات وبخاصة بقطاعات السياحة والزراعة والصناعة.

ولفت إلى ضرورة تكثيف لقاءات وزيارات الوفود الاقتصادية والتشبيك بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين للاطلاع على الفرص المتوفرة لديهما، والتشجيع على إقامة شراكات تجارية واستثمارية.

وأشار الحاج توفيق، إلى ضرورة أن يكون تنسيق وتعاون مشترك بين الغرفة والسفارة لتنظيم ملتقى اقتصادي بالمملكة في وقت قريب، يحضره أصحاب أعمال ومستثمرين وشركات إماراتية للاطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة، مع التركيز على قطاعات بعينها.

من جهته، أكد المطروشي وجود أهتمام من بلاده للعمل مع الأردن على مختلف المستويات ولا سيما الاقتصادية منها، وبما يسهم في توسيع آفاق الاستثمار والتجارة بين البلدين، مبينا أن هذا يتطلب تعاونا أكبر بين مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار إلى وجود فريق متخصص في السفارة لمساعدة الشركات وأصحاب الأعمال الراغبين للاستثمار في دولة الإمارات والاستفادة من الفرص المتوفرة فيها، والتشبيك مع الشركات الإماراتية ثم الانطلاق إلى دول مجاورة.

وبين المطروشي أن المرحلة الحالية تحتاج للمزيد من العمل والتعاون والتنسيق بين البلدين واستثمار الفرص، مؤكدا أن شركات القطاع الخاص الإمارتية جادة للاستثمار بالأردن بالعديد من القطاعات