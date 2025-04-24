وفاة و 44 اصابة بسبب لدغ الأفاعي في الأردن خلال 3 أسابيع

وطنا اليوم:توفي طفل الأسبوع الماضي في محافظة الكرك جنوبي الأردن، نتيجة تعرّضه للدغة أفعى من نوع “الحراشف المنشارية”، وفق ما أكده خبير الأفاعي والزواحف الأردني ياسين الصقور.

وقال الصقور إن المملكة شهدت منذ بداية الموسم الحالي تسجيل 44 حالة لدغ بأفاعٍ سامة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الأنواع الثلاثة المسؤولة عن معظم هذه الحوادث هي: الحراشف المنشارية، والجعفجي الفلسطيني، والأفعى السوداء الخبيثة.

وحذر الصقور من تزايد نشاط الأفاعي والزواحف خلال هذه الفترة من العام، والتي تلي فترة السبات الشتوي، مشيرًا إلى أن هذه الكائنات تكون في ذروة خطورتها خلال فصل الربيع.

ودعا المواطنين إلى توخي الحذر أثناء التنزه والتأكد من نظافة وسلامة الأماكن المخصصة للجلوس، وخاصة في المناطق الزراعية والوديان.

وأوضح الصقور، الذي يعمل متطوعًا في تقديم خدمات مكافحة الأفاعي وتوفير الأمصال مجانًا للمصابين، أنه تلقى اليوم بلاغات بثلاث حالات لدغ جديدة، إحداها لطفلة أُدخلت مستشفى الشونة الجنوبية، فيما نُقلت فتاة وشاب إلى مستشفى أبو عبيدة في الأغوار الشمالية لتلقي العلاج