رئيس جامعة فيلادلفيا يُعزّز الحضور الإقليمي والدولي للجامعة خلال مشاركته الفاعلة في قمة QS للتعليم العالي – الشرق الأوسط 2025

وطنا اليوم:شارك رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، في فعاليات قمة التعليم العالي QS Higher Ed Summit – Middle East 2025، التي استضافتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا(GUST) ، بدولة الكويت الشقيقة، خلال الفترة من 20 إلى 22 نيسان 2025، بمشاركة نخبة من رؤساء الجامعات، و خبراء التعليم العالي من شتى أنحاء المنطقة والعالم، وممثلين عن مؤسسات أكاديمية وبحثية مرموقة.

وجاءت مشاركة الدكتور الجراح في أعمال القمة، ضمن جهود الجامعة الرامية إلى تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة في تطوير منظومة التعليم العالي. كما هدفت المشاركة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال استشراف مستقبل التعليم وتطوير المهارات البشرية، إلى جانب تعزيز شبكة العلاقات الأكاديمية مع مؤسسات تعليمية مرموقة، بما يسهم في دعم توجهات الجامعة نحو التميز والابتكار، وتحقيق أهدافها في بناء نموذج أكاديمي يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والمجتمع المعرفي.

وأكد الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح في مداخلاته أهمية بناء جسور التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والدولية، وتبادل الخبرات لتطوير المناهج الدراسية بما يواكب مستجدات المعرفة، وتعزيز البحث العلمي المشترك في مجالات تُواكب التحديات التنموية والاحتياجات المستقبلية للمجتمعات، مشددًا على ضرورة الاستثمار في التطوير المهني لأعضاء الهيئة التدريسية، وتفعيل الشراكات التي تسهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال في البيئة الجامعية.

وأوضح الجراح أن مشاركة جامعة فيلادلفيا في هذه القمة تنبع من إيمانها العميق بالدور الحيوي الذي تضطلع به الجامعات في صياغة مستقبل التعليم العالي وتطوير المهارات البشرية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، لافتًا إلى أن تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، وتبني نماذج تعليمية مبتكرة تتمحور حول الإنسان، يُعدّان من الركائز الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأضاف أن الجامعات اليوم مطالبة بتولي دور ريادي في توجيه دفة التغيير، من خلال إعداد أجيال مزوّدة بالكفاءات والمعارف التي تمكّنها من الاستجابة بمرونة للتحديات العالمية، والعمل على غرس مفاهيم الابتكار والريادة والتعلم المستمر في مناهجها وبرامجها، بما يضمن تخريج كوادر بشرية قادرة على التأثير الإيجابي في مجتمعاتها، والإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وناقشت القمة عددًا من الموضوعات الحيوية المرتبطة بمستقبل التعليم في منطقة الشرق الأوسط، ومستقبل المهارات البشرية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، ودور الجامعات المحوري في إعداد أجيال قادرة على قيادة التغيير والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مستدام

وشملت القمة نقاشات حوارية تفاعلية جمعت رؤساء الجامعات، وصنّاع القرار، والخبراء التربويين، لتبادل وجهات النظر حول أحدث الاتجاهات في تصنيفات الجامعات العالمية، وسبل تحسين مخرجات التعليم والبحث، واستشراف مستقبل التعليم العالي في الشرق الأوسط في ظل التحولات الرقمية والمعرفية.

وفي ختام مشاركته، توجّه الجراح بالشكر والتقدير إلى القائمين على قمة التعليم العالي “QS Higher Ed Summit – Middle East 2025” ، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) على استضافتهم المتميزة وحُسن التنظيم والاستقبال، مؤكدًا أن هذه الاستضافة تعكس الدور الحيوي للجامعة في دعم الحوار الأكاديمي الإقليمي، وتعزيز جسور التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي وخارجه.