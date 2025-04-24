عمان الأهلية تَحضُر بقوّة وبالمرتبة 186 بتصنيف التايمز لجامعات قارة أسيا 2025

وطنا اليوم:في إنجاز أكاديمي ريادي جديد ، حضرت جامعة عمان الأهلية وبقوة في تصنيف التايمز للجامعات في دول قارة أسيا 2025 وبالمرتبة 186، ضمن قائمة ضمّت قرابة 1200 جامعة أسيوية ؛ الأمر الذي يعكس التقدم المستمر للجامعة في تعزيز مكانتها الاكاديمية والعلمية والبحثية محلياً وعربياً وقارياً وعالمياً .

ويعتمد التصنيف على 18 مؤشر أداء موزَّعة على خمسة محاور رئيسية هي: جودة التعليم، والبيئة البحثية، وجودة البحث العلمي، والتوجّه الدولي، والدخل من الصناعة وبراءات الاختراع.

وقال عطوفة الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين، إن هذا التقدّم ثمرة رؤية استراتيجية طموحة تستثمر في رأس المال البشري والمعرفة، مؤكّداً استمرار الدعم والتحفيز لفريق العمل المتميّز الذي يقود الجامعة نحو آفاق أوسع من الابتكار والتأثير، ومشيراً إلى أن الإنجاز حصيلة عمل جماعي لكل أفراد أسرة الجامعة ويعكس التزامها بالتحسين المستمر وفق أفضل ممارسات الحوكمة الأكاديمية.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة، عن اعتزازه بالنتيجة، موضّحاً أنّ الجامعة تمضي بخطى واثقة نحو مراكز متقدمة عالميا عبرخطة متكاملة تركّز على رفع جودة البرامج الدراسية، وتوسيع الشبكات البحثية الدولية، واستقطاب المواهب الأكاديمية، بما يرسّخ مكانتها بين نخبة الجامعات في العالم وآسيا والوطن العربي. وأكد أنّ الرؤية المستقبلية للجامعة – التي أُعيدت صياغتها حديثاً – ستُسهم في تقدمها بشكل اكبر ضمن الجامعات المرموقة عالمياً خلال السنوات المقبلة.

ويعزّز هذا الإنجاز حضور الجامعة في مؤشرات الأداء البحثي والأكاديمي؛ إذ شهدت السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في نشر البحوث، وتوسّعاً في الشراكات الصناعية، وزيادة في تنوّع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية الدوليين، وهي معايير أساسية يقيّمها التصنيف لإبراز التميّز المؤسسي والتنافسية العالمية والإقليمية.

ويذكرأن الجامعة كانت قد حققت إلى جانب هذا الإنجاز، تقدما كبيرا في مختلف التصنيفات الدولية، حيث جاءت ضمن الفئة (600-800)عالميا في تصنيف التايمز العالمي، والأولى على الجامعات الخاصة في تصنيف البحوث متعددة التخصصات ضمن الفئة (251-300) حيث تم تصنيف تخصصات تقنية المعلومات بالفئة (401-500)، والعلوم الطبية بالفئة (601-800)، وإدارة الأعمال بالفئة (401-500) في آخر إصدار لتصنيف التايمز العالمي.

بالإضافة إلى كونها الأولى على الجامعات الخاصة في تصنيف كيوأس العالمي ضمن الفئة (801-850)، وبالمرتبة 16 في تصنيف الجامعات العربية الصادر عن اتحاد الجامعات العربية 2024، وتصنيفها بالمرتبة 28 بتصنيف التايمز العربي.