القوات المسلحة تفتح باب التجنيد لخريجي البكالوريوس والدبلوم

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور فقط بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم (شامل ناجح) للعمل بمهنة ممرض اسنان ولحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية برتبة رقيب لحملة شهادة البكالوريوس وبرتبة عريف لحملة شهادة الدبلوم (شامل ناجح) وحسب التخصصات التالية:

أ. بكالوريوس صحة الفم والاسنان

ب. بكالوريوس علوم طب الاسنان

ج. كالوريوس مساعد طبيب اسنان

د. دبلوم شامل في تخصص صحة الفم والاسنان .

۲. على الراغبين بالتسجيل التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo) والذي سيتم تفعيله مجاناً اعتباراً من الساعة (۱۲۰۰) يوم الخميس الموافق 24/٠٤/2025 ولغاية الساعة ( ١٥٣٠) من مساء يوم السبت الموافق ٠٣ /٠٥/2025 وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة (PDF) وعلى ملف واحد.

3. لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ( www.jaf.mil.jo ) والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز .( dpatajneed.jaf.mil.jo ) العسكري للتجنيد

4. الشروط

أ. أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

ب. أن يكون المتقدم من مواليد (١٩٩٥/١/١) فأعلى

ج. أن يكون لائقاً للخدمة العسكرية من الناحية الصحية

د. أن يكون حاصل على شهادة مزاولة مهنة من وزارة الصحة الأردنية

هـ. أن لا يقل طول المتقدم عن (١٦٠) سم وان يتناسب الطول مع الوزن

و.أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف

ز. أن لا يكون له خدمة سابقة بالصبغة العسكرية او بالصبغة المدنية في القوات المسلحة – الجيش العربي او الأجهزة الأمنية.

ح. شهادة خبرة للمتقدم أن وجدت

5. يكون تقديم الطلبات عن طريق الموقع الرسمى لمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري كما يلي ( dpatajneed.jaf.mil.jo ) للتجنيد

أ. يقوم الراغب بالتجنيد بالدخول إلى الموقع الإلكتروني.

ب. تعبئة جميع المعلومات الواردة بالطلب من قبل صاحب العلاقة بحيث يتحمل المسؤولية عن صحة المعلومات وسيتم تدقيق المعلومات لاحقاً من قبل المركز العسكري للتجنيد .

ج. يتم تعبئة الطلب مرة واحدة وفي حال تكرار الطلب أكثر من مرة سيتم إلغاء الطلب.

د. سيتم إبلاغ المتقدم بموعد ومكان المقابلة عن طريق رسالة نصية

(SMS) على رقم الهاتف والذي تم إدخاله من قبل المتقدم

٦. الوثائق المطلوبة . يتم ارفاق الوثائق ادناه بملف (PDF))

أ. نموذج التفصيلات الشخصية معباً حسب الأصول والذي يمكن الحصول عليه عن طريق الرابط الالكتروني

( https://dpatajneed.jaf.mail.jo/reg_file/sec.pdf )

ب. صورة عن الهوية الشخصية ممغنطة وغير منتهية مثبت عليها الرقم الوطني.

ج الشهادة الجامعية المصدقة الأصلية أو صورة مصدقة عنها.

د. شهادة مزاولة مهنة من وزارة الصحة الأردنية.

ه. شهادة الدبلوم الشامل ناجح الاصلية أو صورة مصدقة عنها.

و. شهادة ولادة أصلية أو صوره مصدقه عنها.

ز. صورة مصدقة عن دفتر العائلة (صفحة الأب) أو صورة مصدقة عن شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفى مثبت عليها مكان ولادة الأب

ح قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين أو شهادة خطية تثبت بأن أحد الوالدين على رأس عمله في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو إحضار شهادة خطية من الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تثبت بان أحد الوالدين مصاب عسكري أو شهادة استشهاد لأبناء الشهداء لمن ينطبق عليه ذلك.