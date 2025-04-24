أول تصريح علني للشرع حول الرد الروسي بشأن بشار الأسد

وطنا اليوم:في أول تصريح علني له حول مصير الرئيس السوري السابق بشار الأسد، كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، أن طلبه الرسمي لتسليم الأسد قوبل بالرفض من قبل روسيا.

وأوضح الشرع أن موسكو أبدت موقفًا حاسمًا برفضها إعادة الأسد، الذي يقيم حاليًا في روسيا بعد منح عائلته حق اللجوء هناك، بقرار مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب سقوط النظام السوري السابق.

وكان السفير الروسي في بغداد، ألبروس كوتراشيف، قد كشف مؤخرًا عن تفاصيل جديدة تتعلق بوجود الأسد في موسكو، مشيرًا إلى أن من شروط إقامته عدم الانخراط في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وأضاف أن روسيا لا ترى أي مبرر لتسليم الأسد، نظرًا لالتزامه بشروط اللجوء.

وفي تعليقه على الموضوع، اكتفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بالقول: “ليس لدينا ما نقوله عن مكان وجود الأسد”، في إشارة إلى حساسية الملف واستمرار الغموض حول وضعه داخل الأراضي الروسية.

يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت يشهد فيه الملف السوري تحركات دبلوماسية متسارعة، وسط مطالبات داخلية وخارجية بمحاسبة رموز النظام السابق