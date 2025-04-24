بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

أول تصريح علني للشرع حول الرد الروسي بشأن بشار الأسد

33 ثانية ago
أول تصريح علني للشرع حول الرد الروسي بشأن بشار الأسد

وطنا اليوم:في أول تصريح علني له حول مصير الرئيس السوري السابق بشار الأسد، كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، أن طلبه الرسمي لتسليم الأسد قوبل بالرفض من قبل روسيا.
وأوضح الشرع أن موسكو أبدت موقفًا حاسمًا برفضها إعادة الأسد، الذي يقيم حاليًا في روسيا بعد منح عائلته حق اللجوء هناك، بقرار مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب سقوط النظام السوري السابق.
وكان السفير الروسي في بغداد، ألبروس كوتراشيف، قد كشف مؤخرًا عن تفاصيل جديدة تتعلق بوجود الأسد في موسكو، مشيرًا إلى أن من شروط إقامته عدم الانخراط في أي نشاط سياسي أو إعلامي.
وأضاف أن روسيا لا ترى أي مبرر لتسليم الأسد، نظرًا لالتزامه بشروط اللجوء.
وفي تعليقه على الموضوع، اكتفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بالقول: “ليس لدينا ما نقوله عن مكان وجود الأسد”، في إشارة إلى حساسية الملف واستمرار الغموض حول وضعه داخل الأراضي الروسية.
يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت يشهد فيه الملف السوري تحركات دبلوماسية متسارعة، وسط مطالبات داخلية وخارجية بمحاسبة رموز النظام السابق


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:12

وصول طائرة مساعدات إنسانية من بولندا إلى الأردن تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة

10:08

وفيات الخميس 24 -4- 2025

10:04

الصفدي يصل بغداد في زيارة رسمية بدعوة من البرلمان العراقي

09:49

براتب 500 دينار.. وزارة الأوقاف تعلن عن توفر 52 وظيفة شاغرة

09:45

عماد الوطن هم الشّباب

09:44

قطاع الشباب لحزب نماء في محافظة إربد

09:42

فرصة ضائعة أم قرار سيادي؟ كيف فوتت مصر والأردن على ترامب ورقة الإخوان لتوطين الغزيين… برعاية صمت سعودي محسوب

09:40

الضريبة: تمديد تقديم البيانات المالية الأصولية لغاية 25 أيار

09:37

بنك الإسكان يطلق حملة قروض السيارات لعام 2025 بفائدة تبدأ من 3.99% ثابتة

09:35

مصلحه الوطن والمواطن وامنه واستقراره ومؤسساته والدفاع عن كل مقدراته فوق كل المصالح

09:32

أهمية الري التكميلي في تطور ونمو ثمار شجرة الزيتون

09:25

شهداء وجرحى وجوعى جراء استمرار القصف ومنع المساعدات في غزة

وفيات
وفيات الخميس 24 -4- 2025وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025