الصفدي يصل بغداد في زيارة رسمية بدعوة من البرلمان العراقي

وطنا اليوم:وصل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مساء امس الاربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد حيث يجري سلسلة لقاءات برلمانية وسياسية بدعوة رسمية من نظيره رئيس البرلماني العراقي.

وكان في استقبال إستقبال الصفدي والوفد البرلماني المرافق له، رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني.

ويجري الصفدي عدداً من اللقاءات الرسمية يبحث خلالها تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة بخاصة البرلمانية منها، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.