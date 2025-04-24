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براتب 500 دينار.. وزارة الأوقاف تعلن عن توفر 52 وظيفة شاغرة

37 ثانية ago
براتب 500 دينار.. وزارة الأوقاف تعلن عن توفر 52 وظيفة شاغرة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن توفر 52 وظيفة شاغرة بمسمى “إمام مسجد” في عدد من المحافظات والبوادي، ضمن خطتها لسد النقص في الكوادر الدينية وتعزيز دور المساجد في التوجيه والإرشاد.
الوظائف المطروحة تتوزع على محافظات عدة منها الزرقاء، الطفيلة، معان، الشوبك، بالإضافة إلى البوادي الوسطى والجنوبية والشمالية. وتشترط الوزارة أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في الشريعة، وألا يتجاوز عمره 48 عاماً.
من أبرز المزايا المعروضة في هذه الوظائف أن الراتب الأساسي يصل إلى 500 دينار أردني، مع إمكانية الزيادة بناءً على الخبرة والكفاءة، مما يجعلها فرصة مميزة للمهتمين بمجال الخطابة والإمامة.

وتضمنت الشروط المعلنة أيضاً:
أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
القدرة على إلقاء الخطبة والتفاعل مع الجمهور.
الإلمام بأحكام الفقه والتشريعات المرتبطة بشؤون المساجد.
المعرفة الجيدة بقواعد اللغة العربية.
وطالبت الوزارة الراغبين بالتقديم إحضار الوثائق الرسمية التالية: صورة عن البطاقة الشخصية، شهادة الميلاد، صورة شخصية حديثة، بالإضافة إلى صورة عن المؤهل العلمي وكشف العلامات.
ومن المتوقع الإعلان قريباً عن موعد تقديم الطلبات، ودعت الوزارة المتابعين لموقعها الرسمي لمتابعة التفاصيل والشروط الدقيقة.


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