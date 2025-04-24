بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

عماد الوطن هم الشّباب

22 ثانية ago
عماد الوطن هم الشّباب

كتب محمد طه المعايطة

، به يكبر و بمنجزاته يفخر ويعتزّ، وهم ربيع الأمّة و قدوتها العاملة و أملها الصّادق صانعو المستقبل المشرق ، عاشوا على أرض الوطن أكلوا من خيراته ولعبوا في أزقّته و تعلّموا في جامعاته ، وجديرٌ بهم بعد كلّ هذه الأيّام أن يردّوا قليلاً من جميله ، ويقدّموا بين يديه حصاد ما زرع في نفوسهم في السّنوات السّابقة و ثمار النّجاح الذي ما كانوا حققوه لو لم ينشؤوا في حضن الوطن و كنف رعايته ، ولا ريب أنّهم قادرون على ذلك بالعلم وحده و بالإرادة والعزيمة
وأن يُؤثروا مصلحته على مصالحهم الشّخصيّة ، فعلى الطبيب مداواة المرضى ، وعلى المعلّم تربية الأجيال الصّاعدة ، وعلى العامل أن يضع حجراً فوق حجر ليبني ما يُدخِل أمّته في ركب الحضارات وبذلك يكون عنصراً فعّالاً في المجتمع، وواجب الشّباب المثقّف التّفاني و الإخلاص في خدمة الأمّة و بذلك يكوّن ذاته و يعلي شأن وطنه الذي يفخر به
إن أمتنا ومجتمعنا اليوم أحوج ما تكون إلى جهود العاقلين المخلصين من شبابها حاجة الأرض العطشى إلى مدامع الغيث، لأن الشباب وحدهم القادرون على حمل بشائر التفاؤل والأمل إلى صدور أبناء الوطن، القادرون على منح الأمة ابتسامة رجاء وأمل تحفظ وجودها وتمنحها إمكانية الاستمرار في مواجهة الأخطار والمحن المتكالبة على أبنائها، المحيطة بهم من كل حدب وصوب إحاطة السوار بالمعصم، ولن يكون ذلك إلا إذا تخلص الشباب من أمراض التفاهة والميل إلى اللهو واللامبالاة وتخلصوا إلى الأبد من التقليد السطحي الأعمى لأبناء الأمم الأكثر مدنية وتبرؤا من شعورهم بالغربة والانسلاخ عن وطنهم وأمتهم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:44

قطاع الشباب لحزب نماء في محافظة إربد

09:42

فرصة ضائعة أم قرار سيادي؟ كيف فوتت مصر والأردن على ترامب ورقة الإخوان لتوطين الغزيين… برعاية صمت سعودي محسوب

09:40

الضريبة: تمديد تقديم البيانات المالية الأصولية لغاية 25 أيار

09:37

بنك الإسكان يطلق حملة قروض السيارات لعام 2025 بفائدة تبدأ من 3.99% ثابتة

09:35

مصلحه الوطن والمواطن وامنه واستقراره ومؤسساته والدفاع عن كل مقدراته فوق كل المصالح

09:32

أهمية الري التكميلي في تطور ونمو ثمار شجرة الزيتون

09:25

شهداء وجرحى وجوعى جراء استمرار القصف ومنع المساعدات في غزة

09:17

انطلاق أولى رحلات برنامج “أردننا جنة 2025”

09:12

أميركا تنتفض.. 12 ولاية تطعن أمام القضاء ضد رسوم ترامب الجمركية

09:07

9 قتلى و63 جريحا بهجوم روسي كبير على كييف

04:05

ترامب: أي خفض للرسوم على الصين يعتمد على تصرفاتها

02:05

انخفاض على درجات الحرارة.. الحالة الجوية المتوقعة للأيام القادمة

وفيات
وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025وفيات الأحد 20 – 4 – 2025