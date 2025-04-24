قطاع الشباب لحزب نماء في محافظة إربد

وطنا اليوم:التقى مساعد الأمين العام للشباب، السيد سند مجلي، وبمعية مساعد رئيس المجلس الوطني السيد محمود عمارة، ومساعد رئيس المجلس الوطني السيد محمد سلمان، ومنسق المحافظات لقطاع الشباب السيد أمجد الشديفات بنخبة من ممثلي الشباب في محافظة إربد، وذلك بحضور رئيس فرع الحزب في المحافظة، الدكتور علاء العمري. وخلال اللقاء، استعرض السيد مجلي الرؤية المستقبلية لقطاع الشباب وآليات العمل المقترحة ضمن خطة عمل الأعوام (2025م–2027م)، التي جاءت ثمرة جلسات حوارية مع مجموعات شبابية، واستندت إلى الاستراتيجية الوطنية للشباب والمحاور الرئيسة التي تعمل عليها مؤسسة ولي العهد وقدم شرحًا توضيحيًا حول الأحزاب الأردنية وأهدافها، موضحًا كيفية تمكين الشباب من تقييم واختيار البرامج الحزبية التي تتناسب مع اهتماماتهم وقيمهم، بما يعزز مشاركتهم الواعية والفاعلة في الحياة السياسية

وأكد مجلي أن الحزب يولي اهتماماً بالغاً بقطاع الشباب، باعتبارهم القوة المحركة للإصلاح السياسي، والأساس المتين في بناء الوطن. كما شدد على أهمية تكثيف العمل داخل الجامعات الأردنية، وتعزيز الوعي السياسي لدى الشباب، بما يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من الشباب المزيد من الانخراط في الحياة العامة، والمبادرة في طرح الأفكار والمشاريع التي تسهم في التنمية الشاملة، مؤكداً أن الحزب منفتح على جميع المبادرات الشبابية البنّاءة، ويعمل على دعمها وتوجيهها بما يخدم المصلحة الوطنية، كما نوه إلى أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتوجيهها لصالح الوطن والمواطن.

كما تحدث مساعد رئيس المجلس الوطني السيد محمود عمارة عن الشباب بكونهم عماد الوطن وسرُّ نهضته، فهم الأقدر على الإبداع والعطاء وبناء المستقبل، وأن انتماءهم لوطنهم يُترجم من خلال سعيهم للارتقاء به في جميع المجالات، وعلى رأسها العمل السياسي والذي يمكّنهم من المشاركة في صنع القرار وبناء مؤسسات الدولة على أسس من العدالة والكفاءة، وتحدث عن منصات نمو كجسر فعّال لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، مما يعزز فرصهم في النجاح والمساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم.

كما تم فتح باب الحوار مع الشباب للاستماع إلى أبرز احتياجاتهم وتطلعاتهم، والتعرف على رؤيتهم تجاه العمل الحزبي والعمل الطلابي