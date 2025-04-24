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الضريبة: تمديد تقديم البيانات المالية الأصولية لغاية 25 أيار

46 ثانية ago
الضريبة: تمديد تقديم البيانات المالية الأصولية لغاية 25 أيار

وطنا اليوم:قرر الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تمديد مهلة تقديم البيانات المالية الأصولية المدققة للشركات عن السنة المالية 2024 لغاية تاريخ 25 من شهر أيار المقبل وذلك لتمكين مدققي الحسابات وخبراء الضريبة من استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة لتقديم. البيانات المالية الأصولية.
وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن اخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل والبيانات المالية الأولية عن السنة المالية 2024 كما هو قانونيا في 30 نيسان الحالي ودعت المكلفين الذين لم يقوموا حتى هذا الوقت من تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2024 لتقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل نهاية يوم الأربعاء القادم الموافق 30 نيسان الحالي تجنبا لتعرضهم للغرامات والاضافات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه


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