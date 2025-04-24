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بنك الإسكان يطلق حملة قروض السيارات لعام 2025 بفائدة تبدأ من 3.99% ثابتة

52 ثانية ago
بنك الإسكان يطلق حملة قروض السيارات لعام 2025 بفائدة تبدأ من 3.99% ثابتة

وطنا اليوم:أطلق بنك الإسكان حملة قروض السيارات لعام 2025 بعنوان “قرض سيارتك عالدعسة بفائدة تبدأ من 3.99% ثابتة “، التزاماً منه بتقديم المنتجات المتميزة الهادفة إلى تحقيق تطلعات عملائه بامتلاك السيارات من مختلف الفئات والموديلات من كافة المعارض والوكالات في المملكة بيسر وسهولة، مما يعزّز تجربتهم المصرفية معه، ويساهم في تنشيط سوق السيارات وتحفيز الحركة الشرائية.
وتتضمن الحملة التي تشكل إضافة هامة لمنتجات قروض السيارات في المملكة، خيارات تمويلية متنوعة تصل قيمتها لغاية 150 ألف دينار، بسعر فائدة منافس وبشروط ميسرة وفترات سداد مرنة حتى 96 شهراً.
ولمزيد من التسهيل على العملاء ضمن الحملة التي ستستمر حتى 31 كانون أول 2025، سيقدم بنك الإسكان القروض لشراء السيارات بإجراءات سريعة ومبسطة وموافقات فورية في نفس اليوم، بالإضافة إلى العديد من الامتيازات.
وفي إطار الحملة، يمكن للعملاء تقديم طلبات القروض إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، وتطبيق “إسكان موبايل” وخدمة “إسكان أونلاين”، ومركز الخدمة الهاتفية “إسكان 7/24”.
وتُعد هذه الحملة امتداداً للعديد من الحملات المختلفة التي يحرص بنك الإسكان على إطلاقها بخيارات عديدة، في تجسيد لنهجه بتزويد العملاء بحلول تمويلية تناسب مختلف احتياجاتهم، عدا عن الحملات الإلكترونية التي يتيح البنك لعملائه من خلالها التقديم على القروض إلكترونياً، وحملات الفروع حيث يمكن للعملاء الحصول على استشارات مباشرة ومعلومات عن العروض، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية صائبة أو إتمام طلبات القروض شخصياً​.


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