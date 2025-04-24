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مصلحه الوطن والمواطن وامنه واستقراره ومؤسساته والدفاع عن كل مقدراته فوق كل المصالح

دقيقة واحدة ago
مصلحه الوطن والمواطن وامنه واستقراره ومؤسساته والدفاع عن كل مقدراته فوق كل المصالح

بقلم العميد المتقاعد سالم فلاح الشوابكه:

قي ضوء وعي مجتمعنا الاردني الاصيل وقدرته على تحليل وقراءة المشهد ومايدور من احدات متسارعه على المستوى العالمي والاقليمي والمحلي وانطلاقا من ايماننا ويقيننا ان (دعوه الحق لدينا ) وما تربينا عليه منذ نشئتنا واثناء خدمتنا بمؤسستنا العسكريه من رجوله وشهامه وشموخ وفخر بديننا وعروبتنا نثمن وندعم سلسله الاجراءات التي اتخذتها الحكومه في المؤتمر الصحفي لوزير الداخليه والمتعلقه. . بحضر انشطه ما يسمى بجماعه الاخوان المسلمين
نعي كل الوعي ان هذه الإجراءات تضع مصلحه الوطن والمواطن وامنه واستقراره ومؤسساته والدفاع عن كل مقدراته فوق كل المصالح فالتخطيط والتسليح والتدريب للجيش وللأجهزة الامنيه فقط ولن يكون لغيره

ندعم ونؤكد على ان تضرب الدوله بيد من حديد على كل من يعتقد ان سلوك الخفافيش ملجأ
وفكر الحاقدين مبدأ للعبث بامن واستقرار الوطن

فنحن من حلفنا بتراب الاردن بأن يبقى والكل فداه


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