شهداء وجرحى وجوعى جراء استمرار القصف ومنع المساعدات في غزة

وطنا اليوم:استشهد 16 فلسطينيا وأصيب آخرون، خلال ساعات صباح وفجر اليوم الخميس، من جراء قصف طائرات الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة.

وفي التفاصيل، استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفلة وأصيب آخرون من جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد فلسطينيان من جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين بمنطقة العطار بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، واستشهد فلسطينيان آخران من جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة السوارحة غربي النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد الأسير المحرر علي الصرافيتي وزوجته وأطفاله الأربعة من جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزله في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وقال مدير مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي أحمد الفرا، أطفال قطاع غزة في أشد مراحل سوء التغذية.

وأشار الفرا إلى صعوبة مُتابعتهم طبيا بسبب نقص الأدوية العلاجية وحليب الأطفال.

وأضاف “قطاع غزة يمر في المرحلة الخامسة من مراحل سوء التغذية وهي المرحلة الأشد وفق منظمة الصحة العالمية”.

وتابع “انعدام التغذية المناسبة والأدوية للأمهات الحوامل ينعكس بشكل خطير على المواليد خاصة الأطفال الخدج”.

وحذر الفرا من استمرار منع الإمدادات الغذائية والدوائية، مشيرا إلى أن أطفال قطاع غزة أمام مشهد خطير وكارثي.