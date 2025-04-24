انطلاق أولى رحلات برنامج “أردننا جنة 2025”

وطنا اليوم:انطلقت الخميس، أولى رحلات برنامج “أردننا جنة 2025” بعد تعليقه مؤقتا في كانون الأول 2024، وفق ما أكده الأمين العام لوزارة السياحة والآثار، فادي بلعاوي .

وكان البلعاوي أكد في تصريح سابق أن إطلاق الموسم الجديد من برنامج “أردننا جنة” سيكون خلال شهر نيسان الحالي.

ويظهر الموقع الإلكتروني لبرنامج “أردننا جنة” طرح برامج جديدة تحت مسمى برامج “أردننا جنة 2025” والتي تشمل واجهات مرتبطة بتجارب المجتمع المحلي والطبيعة والجانب الديني والثقافي إضافة للفعاليات.

وكان مجلس الوزراء قرر الأحد، الموافقة على تغطية تكلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها للمشاركين ضمن برنامج “أردننا جنة” وذلك حتى تاريخ 13 كانون الأول 2025 ، وإعفاء المواطنين الأردنيين من رسوم الدخول للمواقع الأثرية وإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في البرنامج من تكلفة الرحلة.

ويأتي القرار بهدف تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية من خلال برنامج “أردننا جنَّة” الذي يوفر أنماطا سياحية متنوعة ومختلفة، وتجربة سياحية فريدة، وتمكين المجتمعات المحلية، ودعم القطاع السياحي.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة القطاع السياحي على التعافي من تداعيات الظروف الخارجيَّة وآثار جائحة كورونا، خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال إشراك المكاتب السياحية في تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية، والنقل السياحي والأدلَّاء السياحيين، والعديد من المنشآت السياحية كالمطاعم والمخيمات السياحيَّة.

ويوفر البرنامج نقلا مجانيا من خلال حافلات نقل سياحية مجهزة وحديثة تنطلق من جميع محافظات المملكة نحو الوجهات السياحية الموجودة في البرنامج، التي يتم توفيرها من خلال وزارة السياحة والآثار، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، بالإضافة الى توفير وجبات الطعام.

وقد حقق برنامج “أردننا جنة” نجاحا لافتا خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المشاركين فيه 311 ألف مشارك ومشاركة، مما يعكس الإقبال المتزايد على السياحة الداخلية وثقة المواطنين بالبرنامج كخيار سياحي مميز ومدعوم.

وتسعى الحكومة من خلال وزارة السياحة والآثار لتطوير البرنامج من خلال توسيع الوجهات السياحية، وتحسين الخدمات المقدمة، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يضمن استدامة البرنامج وزيادة أثره الاقتصادي والاجتماعي في مختلف محافظات المملكة.

وتوفِّر وزارة السِّياحة والآثار عبر منصاتها الإلكترونية والموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج “أردننا جنَّة” معلومات وافية بشأن كيفيَّة الاستفادة من البرنامج.

وأطلقت وزارة السياحة برنامج “أردننا جنة” في أيار 2019 بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، حيث جرى الاستمرار به وتطوير الوجهات السياحية التي يشملها باستثناء فترة انتشار وباء كورونا.