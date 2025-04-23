انخفاض على درجات الحرارة.. الحالة الجوية المتوقعة للأيام القادمة

وطنا اليوم -تشير توقعات ادارة الأرصاد الجوية باذن الله إلى تأثر المملكة خلال الأيام الأربعة المقبلة بانخفاض تدريجي على درجات الحرارة، مع أجواء معتدلة نهارًا وباردة نسبيًا ليلًا في أغلب المناطق، وتبقى دافئة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

الخميس:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق البادية.

ليلاً، يكون الطقس باردًا نسبيًا في معظم المناطق، ولطيفًا في الأغوار والعقبة.

تحذير الخميس: تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وينصح مرضى الجهاز التنفسي بتوخي الحيطة.

الجمعة:

تنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتبقى الأجواء معتدلة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

ليلاً، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق.

تحذير الجمعة: احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في مناطق البادية.

السبت:

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية، مع طقس لطيف في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة.

ليلاً، تبقى الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق.

الأحد:

ترتفع درجات الحرارة قليلاً، لتسود أجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

ليلاً، يكون الطقس باردًا نسبيًا في معظم المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.