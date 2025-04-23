بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

انخفاض على درجات الحرارة.. الحالة الجوية المتوقعة للأيام القادمة

39 ثانية ago
انخفاض على درجات الحرارة.. الحالة الجوية المتوقعة للأيام القادمة

وطنا اليوم -تشير توقعات ادارة الأرصاد الجوية باذن الله إلى تأثر المملكة خلال الأيام الأربعة المقبلة بانخفاض تدريجي على درجات الحرارة، مع أجواء معتدلة نهارًا وباردة نسبيًا ليلًا في أغلب المناطق، وتبقى دافئة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

 

الخميس:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق البادية.

ليلاً، يكون الطقس باردًا نسبيًا في معظم المناطق، ولطيفًا في الأغوار والعقبة.

 

تحذير الخميس: تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وينصح مرضى الجهاز التنفسي بتوخي الحيطة.

 

الجمعة:

تنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتبقى الأجواء معتدلة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

ليلاً، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق.

 

تحذير الجمعة: احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في مناطق البادية.

 

السبت:

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية، مع طقس لطيف في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة.

ليلاً، تبقى الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق.

 

الأحد:

ترتفع درجات الحرارة قليلاً، لتسود أجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

ليلاً، يكون الطقس باردًا نسبيًا في معظم المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:25

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة #عاجل

23:23

البحث الجنائي يداهم ويلقي القبض على مطلوب خطر ومسلح ومتهم بقضية قتل وقعت قبل أشهر في الشونة الجنوبية 

22:52

For the first time in the Kingdom: Free 5G Service. Unprecedented Rewards for All Orange Jordan Unveils its All-New

22:22

كلية عمون تحصد الذهب في تونس وتُبرز كفاءة الطهاة الأردنيين الشباب دوليًا

22:03

مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة الرقاد

21:56

تضامن رسمي وشعبي واسع مع بيان وزير الداخلية “الفراية”

20:48

جامعة فيلادلفيا تؤيد الإجراءات الحكومية في التصدي لكل من يعبث بأمن الوطن والمواطنين

20:45

البيان الختامي لأعمال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية العربية

20:38

لا أحد فوق الدولة

20:35

انخفاض اسعار الذهب في السوق المحلية للمرة الثالثة الأربعاء

20:30

3 عمليات لزراعة صمام رئوي عن طريق القسطرة في مركز الملكة علياء

20:19

أسير إسرائيلي لدى القسام: لا تصدقوا نتنياهو

وفيات
وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025وفيات الأحد 20 – 4 – 2025