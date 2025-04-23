بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

البحث الجنائي يداهم ويلقي القبض على مطلوب خطر ومسلح ومتهم بقضية قتل وقعت قبل أشهر في الشونة الجنوبية 

49 ثانية ago
البحث الجنائي يداهم ويلقي القبض على مطلوب خطر ومسلح ومتهم بقضية قتل وقعت قبل أشهر في الشونة الجنوبية 

وطنا اليوم_قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ الفرق الخاصة في إدارة البحث الجنائي والمكلفة بمتابعة الأشخاص المطلوبين لا سيّما الخطرين منهم، تمكنت وبعد مراقبة طويلة وجمع للمعلومات حول مطلوب مصنف بالخطر والمسلح ومتوارٍ عن الأنظار ضمن لواء الشونة الجنوبية، من تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه.

 

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ المطلوب بحقه أربعة طلبات، منها على خلفية جريمة قتل لشخص من جنسية عربية وقعت قبل أشهر في لواء الشونة الحنوبية، حيث جرت إحالته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة التحريض والتدخل بالقتل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:52

For the first time in the Kingdom: Free 5G Service. Unprecedented Rewards for All Orange Jordan Unveils its All-New

22:22

كلية عمون تحصد الذهب في تونس وتُبرز كفاءة الطهاة الأردنيين الشباب دوليًا

22:03

مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة الرقاد

21:56

تضامن رسمي وشعبي واسع مع بيان وزير الداخلية “الفراية”

20:48

جامعة فيلادلفيا تؤيد الإجراءات الحكومية في التصدي لكل من يعبث بأمن الوطن والمواطنين

20:45

البيان الختامي لأعمال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية العربية

20:38

لا أحد فوق الدولة

20:35

انخفاض اسعار الذهب في السوق المحلية للمرة الثالثة الأربعاء

20:30

3 عمليات لزراعة صمام رئوي عن طريق القسطرة في مركز الملكة علياء

20:19

أسير إسرائيلي لدى القسام: لا تصدقوا نتنياهو

20:08

مستثمرين أردنيين يلتقون الرئيس السوري أحمد الشرع

19:57

رئيس مجلس الأعيان يلتقي وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي

وفيات
وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025وفيات الأحد 20 – 4 – 2025