كلية عمون تحصد الذهب في تونس وتُبرز كفاءة الطهاة الأردنيين الشباب دوليًا

وطنا اليوم_في إنجاز نوعي يضاف إلى سجل النجاحات الأردنية في المحافل الدولية، توج فريق كلية عمون الجامعية التطبيقية بالمركز الأول في مسابقة الطهي الدولية ضمن مهرجان نيلسون مانديلا للفنون، الذي أقيم في مدينة سوسة التونسية خلال الفترة من 18 إلى 20 نيسان 2025، بمشاركة فرق من عدة دول.

ومثّل فريق كلية عمون الأردن في المسابقة الدولية، حيث حاز على الجائزة الأولى (الكأس) عن فئة “الطعام التراثي”، إلى جانب الميدالية الذهبية في المسابقات الفردية، وثلاث جوائز عن المركز الثاني وجائزة عن المركز الثالث، في إنجاز يعكس المستوى العالي من الاحترافية والمهارة للطهاة الأردنيين الشباب.

وجرى هذا التمثيل المشرف بحضور معالي السفير الأردني في تونس، السيد عبد الله أبو رمان، الذي شارك في تكريم الفريق في اليوم الأول من المهرجان، مثمنًا هذا الإنجاز الذي يعكس صورة مشرقة عن الشباب الأردني. كما كرّمت جمعية الطهاة التونسية الفريق الأردني في اليوم الثاني، تقديرًا لكفاءتهم وجهودهم.

وفي إنجاز وطني آخر، حصل أحد طلبة كلية عمون على المركز الأول (الميدالية الذهبية) في مسابقة “The Tenderloin Challenge” التي نظّمتها جمعية الطهاة الأردنيين، ما يعزز مكانة الكلية كبيئة حاضنة للمواهب وصناعة التميز.

يُشار إلى أن هذه الإنجازات تأتي ثمرة دعم هيئة تنشيط السياحة للتعليم السياحي والفندقي، وتجسيدًا للرؤية الوطنية في تمكين خريجي كليات الضيافة والسياحة وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي. وتؤكد كلية عمون، من خلال مشاركاتها المتميزة، دورها الريادي في تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على تمثيل الأردن في مختلف المحافل، لا سيما في ظل الشراكات المستمرة مع الجهات الرسمية، والقطاع الخاص.

هذا النجاح لا يُبرز فقط تميز الكلية وطلبتها، بل يُجسد أيضًا أهمية تعزيز الموروث الغذائي الأردني كجزء من الهوية السياحية الوطنية، ويؤكد أن الاستثمار في الشباب والتعليم التطبيقي هو الطريق الأمثل للتميز والتمثيل المشرف.