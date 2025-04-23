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مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة الرقاد

7 ثواني ago
مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة الرقاد

وطنا اليوم_عمان- 23 نيسان 2025 -* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الرقاد، بوفاة نوفة مرضي الهبارنة.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، في منطقة مشرفية الرقاد بلواء سحاب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الرقاد والهبارنة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.


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