جامعة فيلادلفيا تؤيد الإجراءات الحكومية في التصدي لكل من يعبث بأمن الوطن والمواطنين

وطنا اليوم:تؤكد جامعة فيلادلفيا ممثلةً بمجلس أمنائها، ومجلس إدارتها، ورئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، دعمها وتأييدها الكامل للقرارات والإجراءات التي أعلنتها الحكومة اليوم ممثلة بوزير الداخلية معالي مازن الفراية، تجاه ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة قانونًا، واعتبارها جمعية غير مشروعة، وتقف الجامعة بكافه كوادرها مع قرارات الحكومة بملاحقة كل من يقوم بأنشطة تمس أمن الوطن واستقراره، وتهدد سلامة المجتمع الأردني ووحدته.

إن الجامعة، إذ تُعلي من شأن دولة القانون والمؤسسات، ترى أن ما تم الإعلان عنه من محاولات لتخزين أسلحة وتصنيع متفجرات وتهريب وثائق، واستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة، يمثل خروجاً صارخاً عن القيم الوطنية، وانتهاكاً صريحاً للأمن القومي الأردني والوحدة الوطنية، ومساساً بمقدرات الدولة وطمأنينة مواطنيها، والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام

وتشيد جامعة فيلادلفيا بالقرارات التي اتخذتها الحكومة والتي جاءت انطلاقا من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره، ومواجهة كل ما من شأنه تعكير صفو الأمن العام، وتؤكد الجامعة أن الأمن والاستقرار ركيزتان أساسيتان لاستمرار المسيرة التنموية والنهضة الوطنية الشاملة.

وتدعو جامعة فيلادلفيا كوادرها وطلبتها، وسائر أبناء المجتمع الأردني، إلى الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، وتعزيز الجبهة الداخلية بمزيد من الوعي والالتزام الوطني، حفاظاً على أمن الوطن وسلامة أبنائه ومقدراته

حفظ الله الأردن حصناً منيعاً شامخاً راسخ الأركان، في ظل رائده وقائده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه