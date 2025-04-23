بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

انخفاض اسعار الذهب في السوق المحلية للمرة الثالثة الأربعاء

30 ثانية ago
انخفاض اسعار الذهب في السوق المحلية للمرة الثالثة الأربعاء

وطنا اليوم:انخفضت أسعار الذهب المحلية، في تسعيرة ثالثة اليوم الاربعاء، بمقدار دينار وعشرة قروش للغرام الواحد بحسب التسعيرة الثالثة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 21، الأكثر طلبًا لدى الأردنيين، 66.9 دينارًا، فيما سجل سعر الشراء 64.9 دينارًا.
وانخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 و 18 و 14 إلى 77 دينارًا و 59.5 و 45.2 على التوالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:30

3 عمليات لزراعة صمام رئوي عن طريق القسطرة في مركز الملكة علياء

20:19

أسير إسرائيلي لدى القسام: لا تصدقوا نتنياهو

20:08

مستثمرين أردنيين يلتقون الرئيس السوري أحمد الشرع

19:57

رئيس مجلس الأعيان يلتقي وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي

19:53

ترامب يهاجم زيلينسكي: ليس لديه ما يفتخر به

19:43

المعايطة: إذا ثبت أن هنالك أي علاقة بين عضو في البرلمان والجماعة المنحلة يفقد مقعده النيابي

19:18

لبنان والجدل الدائر ما بين نقد السلاح و الانتقاد بالسلاح

19:09

السقا: حزب جبهة العمل الإسلامي ملتزم بالقانون والدستور الأردني

19:04

كتل نيابية تؤيد قرار وزير الداخلية حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين

18:58

“خدموا الأردن بدون شوشرة… نذير عبيدات أنموذجاً”

18:47

المهندس عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : حتى اللحظة كانت الدولة تحافظ على “شعرة معاوية” .. ولكن

17:43

الأقنعة سقطت: معركة الأردن مع الإخوان من السياسة إلى الأمن القومي

وفيات
وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025وفيات الأحد 20 – 4 – 2025