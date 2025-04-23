انخفاض اسعار الذهب في السوق المحلية للمرة الثالثة الأربعاء

وطنا اليوم:انخفضت أسعار الذهب المحلية، في تسعيرة ثالثة اليوم الاربعاء، بمقدار دينار وعشرة قروش للغرام الواحد بحسب التسعيرة الثالثة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 21، الأكثر طلبًا لدى الأردنيين، 66.9 دينارًا، فيما سجل سعر الشراء 64.9 دينارًا.

وانخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 و 18 و 14 إلى 77 دينارًا و 59.5 و 45.2 على التوالي.