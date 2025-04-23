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3 عمليات لزراعة صمام رئوي عن طريق القسطرة في مركز الملكة علياء

56 ثانية ago
3 عمليات لزراعة صمام رئوي عن طريق القسطرة في مركز الملكة علياء

وطنا اليوم:أجرى فريق طبي متخصص في قسطرة القلب، برئاسة مدير مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب، العميد الطبيب حاتم العبادي، وبالتعاون مع البروفسور الأردني زياد حجازي، اليوم الاربعاء، ثلاث عمليات لزراعة صمام رئوي عن طريق القسطرة بدون تدخل جراحي، لمرضى يعانون من قصور الصمام الرئوي الشديد.
وقال مدير المركز: “إنه بدعم متواصل من مدير عام الخدمات الطبية الملكية، يسعى مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب ليكون دوماً الرائد في استقطاب كل ما هو جديد في مجال قسطرة القلب والشرايين، والتي تهدف إلى التقليل من التداخلات الجراحية وتخفيف العبء والمضاعفات على المرضى”.
وبين رئيس اختصاص أمراض قلب الأطفال العميد الطبيب عيسى حجازي أنه تم زراعة صمام صناعي في مخرج البطين الأيمن للقلب (مكان الصمام الرئوي) باستخدام القسطرة وبدون الحاجة لإجراء عملية القلب المفتوح، لثلاثة مرضى بالغين يعانون من قصور شديد بالصمام الرئوي وتضخم عضلة البطين الأيمن للقلب، مشيراً إلى أن غالبية المرضى الذين يحتاجون زراعة الصمام قد أُجريت لهم عملية القلب المفتوح وهم أطفال لمعالجة تشوه القلب والصمام الرئوي (رباعي فالوت).
وأشار العميد الطبيب حجازي إلى أن هذه التقنية تهدف إلى تسريع وتيرة العمل والتقليل من مكوث المرضى في المركز، وتجنب إعادة إجراء عمليات القلب المفتوح لزراعة الصمام، مضيفاً أن العمليات تكللت بالنجاح وتماثل المرضى للشفاء التام.
يشار إلى أن هذه التقنية هي من العمليات النوعية والدقيقة، وتُجرى فقط في الخدمات الطبية الملكية للمرضى البالغين لزراعة الصمام الرئوي، باستخدام القسطرة بدون التدخلات الجراحية


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