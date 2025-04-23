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أسير إسرائيلي لدى القسام: لا تصدقوا نتنياهو

41 ثانية ago
أسير إسرائيلي لدى القسام: لا تصدقوا نتنياهو

وطنا اليوم:بثت كتائب القسام، مشاهد لأحد أسرى الاحتلال، من داخل نفق للمقاومة في قطاع غزة، هاجم فيها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، وأنهم السبب في بقائه في الأسر.
وظهر الأسير عمري ميران، وهو يقوم بإشعال شمعة، بعد أن حضّر له مقاتلو القسام، كعكة ليحتفل بعيد ميلاده التاسع والأربعين داخل الأسر.
ولفت إلى أنه في حالة خوف دائم من قصف الاحتلال على غزة، وقال إن مؤيدي نتنياهو لا يهتمون بنا، بل يفضلون موتنا، ويجب الوصول إلى صفقة تبادل حتى لا نعود في توابيت.
ودعا عمري الإسرائيليين لعدم تصديق نتنياهو، وقال إن الصفقة الفورية هي الشيء الوحيد الذي سيعيد الأسرى أحياء، كما طالبهم بالتوجه للرئيس الأميركي دونالد ترامب “لأنه على ما يبدو الشخص الوحيد القوي في العالم”.
وأضاف أن ترامب هو الشخص الوحيد الذي يمكنه الضغط على نتنياهو حتى يقبل بالصفقة التي ستعيد الأسرى إلى بيوتهم بسلام”، لافتا إلى أن آسريه أخبروه بأن المعابر مغلقة وأن الطعام والإمدادات لا يدخلان للقطاع، وهو ما جعلهم يحصلون على طعام أقل مما كان في السابق.
وواصل حديثه من خلف باب حديدي داخل النفق قائلا: “بسببكم أنا هنا، بسببكم كلنا هنا، ستتسببون بانهيار الدولة”.


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