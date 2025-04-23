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مستثمرين أردنيين يلتقون الرئيس السوري أحمد الشرع

دقيقة واحدة ago
مستثمرين أردنيين يلتقون الرئيس السوري أحمد الشرع

وطنا اليوم:التقى رجال اعمال أردنيين اليوم الأربعاء في دمشق الرئيس السوري أحمد الشرع.
وبحث الوفد الاقتصادي الأردني مع الشرع توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
والقى الاقتصادي فايز الماضي، كلمة أمام الرئيس السوري، استعرض فيها العلاقة بين الاردنيين والسوريين، وكيف احتضنت المملكة أبناء سوريا، خلال أزمتهم التي امتدت أكثر من 12 سنة.
وقال الماضي في كلمته إن الأردن سيبقى بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين يعضده ولي عهده الأمير الحسين، شقيقًا وفيًا صادقًا لسوريا وأهلها وقيادتها الحكيم.
وضم الوفد رجال أعمال أردنيين وسوريين.


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