رئيس مجلس الأعيان يلتقي وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي

وطنا اليوم:التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الأربعاء، وفدا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي.

وتناول اللقاء، الذي حضره مقرر لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، العين علي العايد، العلاقات الأردنية الأميركية والأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأكد الفايز متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، وحرص الأردن على تطويرها والبناء عليها بمختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الثنائية، ويمكن من إقامة المزيد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار إلى عملية الإصلاح الشامل التي يجريها الأردن بأبعادها السياسية والاقتصادية والإدارية، مستعرضًا التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الأردن، بسبب الصراعات السياسية والأمنية في المنطقة.

وثمن الفايز المساعدات الأميركية المقدمة للأردن، لتمكينه من تجاوز تحدياته الاقتصادية، مؤكدًا أهمية إعادة النظر في الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على الأردن أخيرا.

ولفت إلى ضرورة العودة عن قرار وقف المساعدات التي تقدمها وكالة الإنماء الأميركية للأردن، في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب، لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية، ومواصلة العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال الفايزـ إن الأردن دولة محورية في المنطقة وعنوان الاستقرار فيها، والحفاظ على أمنها واستقراها فيه مصلحة للجميع، وأية محاولات للعبث بأمنها ستكون له تداعيات خطيرة على عموم المنطقة ومصالح الجميع.

وعرض الفايز الجهود المتواصلة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل إحلال الاستقرار في المنطقة، ومساعي جلالته من أجل استعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعودة المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدًا أن عودة الأمن والاستقرار للمنطقة، لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

كما جدد رفض الأردن لآية تسويات، لحل القضية على حساب الأردن وثوابته الوطنية ومصالحه العليا، مبيّنًا أن هذا الموقف الثابت أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني، في اللاءات الثلاث التي أطلقها ( لا للوطن البديل، ولا للتوطين، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خط أحمر).