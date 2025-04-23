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ترامب يهاجم زيلينسكي: ليس لديه ما يفتخر به

37 ثانية ago
ترامب يهاجم زيلينسكي: ليس لديه ما يفتخر به

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن “الوضع في أوكرانيا مزرٍ، ويمكن للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن يحصل على السلام أو يمكنه القتال لـ3 سنوات أخرى قبل أن يخسر البلد بأكمله”.
وأوضح ترامب أن “تصريحات زيلينسكي التحريضية هي التي تجعل من الصعب جدًّا تسوية هذه الحرب، ليس لدى زيلينسكي ما يفتخر به”.
وتابع: “إذا كان زيلينسكي يريد شبه جزيرة القرم فلماذا لم يقاتلوا من أجلها قبل 11 عامًا عندما تم تسليمها لروسيا دون إطلاق رصاصة واحدة”.
وذكرت وكالة “بلومبرغ”، الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم في إطار اتفاق سلام أوسع بين موسكو وكييف.
وأوضح المصدر أن “هذا التنازل المحتمل يعد أحدث إشارة على حرص ترامب على ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار”.
وروجت تقارير إعلامية في مارس الماضي تقارير مشابهة، ورفض حينها البيت الأبيض التعليق.
وقال الكرملين، الجمعة، إنه جرى إحراز بعض التقدم في المحادثات الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه وصف الاتصالات مع الولايات المتحدة بأنها معقدة.
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين: “الاتصالات معقدة للغاية، لأن الموضوع بطبيعة الحال ليس سهلا”.


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