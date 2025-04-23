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المعايطة: إذا ثبت أن هنالك أي علاقة بين عضو في البرلمان والجماعة المنحلة يفقد مقعده النيابي

26 ثانية ago
المعايطة: إذا ثبت أن هنالك أي علاقة بين عضو في البرلمان والجماعة المنحلة يفقد مقعده النيابي

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن أي علاقة تثبت بين أعضاء مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين المنحلة ستخضع لإجراءات قانونية.
وأشار المعايطة خلال مداخلة إذاعية، الأربعاء، إلى أن ثلاثة أعضاء من حزب جبهة العمل الإسلامي تم تجميد عضويتهم وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.
وأوضح المعايطة أن التحقيقات جارية للتحقق مما إذا كان الحزب على علم بأي أنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشيرًا إلى أن القانون ينص على إجراءات واضحة في حال ثبوت علاقة الحزب بالجماعة المنحلة، بما في ذلك إحالة القضية إلى محكمة البداية.
وأضاف أنه في حال صدور قرار بحل الحزب، سيفقد جميع أعضائه عضويتهم في مجلس النواب، وتُعاد توزيع المقاعد على الأحزاب الأخرى وفقًا لقانون الانتخاب.
وأكد المعايطة أن القضاء هو الجهة المخولة بتحديد مصير النواب المتهمين، مشددًا على أن أي انتماء أو دعم لجماعة محظورة سيواجه المساءلة القانونية.
ودعا إلى انتظار نتائج التحقيقات لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع هذه القضية الحساسة.


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