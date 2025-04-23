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السقا: حزب جبهة العمل الإسلامي ملتزم بالقانون والدستور الأردني

48 ثانية ago
السقا: حزب جبهة العمل الإسلامي ملتزم بالقانون والدستور الأردني

وطنا اليوم:قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، وائل السقا، مساء الأربعاء إن الحزب مارس كافة نشاطاته ومهامه خلال السنوات الماضية وفقًا للدستور والقانون الأردني، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل في الساحة السياسية الأردنية منذ أكثر من 30 عامًا.
وأضاف السقا، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء في مقر الحزب بالعاصمة عمّان، أن الأجهزة الأمنية طرقت أبواب جميع فروع الحزب في المملكة، وأن الحزب استجاب لقرار المدعي العام، وتم فتح الفروع والمقرات أمام الضابطة العدلية، مؤكدًا توقيعه على محاضر الضبط، ومعربًا عن ثقته الكاملة بالقضاء الأردني.
وأكد السقا أن الحزب ليس لديه ما يخفيه، وينصاع بشكل تام للدستور والقانون، موضحًا أن “الجميع في الأردن خاضع للقانون”، وأن الحزب شارك سابقا بفاعلية في جلسات الحوار الوطني لتحديث المنظومة السياسية.
وشدد السقا على أن حزب جبهة العمل الإسلامي هو حزب أردني مستقل، ولا تربطه أي علاقة بأي جهة تهدد أمن واستقرار الأردن، وأضاف: “قرار الحكومة المتعلق بحظر النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لا يعني الحزب”.
وأشار السقا إلى أنه لم يتعرض أي من أعضاء الحزب للاعتقال، مؤكدًا التزام الحزب بالعمل السياسي السلمي والقانوني، واستمراره في خدمة الوطن من داخل الإطار الدستوري.


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