السياحة تكرم أدلاء سياحيين من ذوي الإعاقة البصرية و السمعية

وطنا اليوم:كرمت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، خلال أولى جلسات المجلس الوطني للسياحة، التي عقدت في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء، أدلاء سياحيين من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، تقديراً لجهودهما في اجتياز المتطلبات المهنية للدليل السياحي، وبهدف دعم وتعزيز مفاهيم السياحة الدامجة.

وشمل التكريم كلاً من: مصطفى فهد فرحان قطف، دليل باللغة الأسبانية، ليكون اول دليل سياحي مُرخص من ذوي الإعاقة البصرية، ويسرى مفلح عبد الحليم اجدوع، دليل سياحي بلغة الإشارة من ذوي الإعاقة السمعية، ويوسف خلف أبو ملحم، دليل سياحي بلغة الإشارة من ذوي الإعاقة السمعية

وقالت الوزيرة عناب، “إن خطط وسياسات الوزارة فيما يتعلق بالسياحة الدامجة، تأتي انسجاماً مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني واهتمامه بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وشمولهم في مختلف مناحي الحياة، وضرورة العمل المشترك والالتزام واتخاذ الإجراءات لضمان أن يعيش الأشخاص ذوو الإعاقة حياتهم بكرامة وسعادة وأمل.

وأكدت، أن هذا التكريم يعكس التزام وزارة السياحة والآثار برؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، من خلال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع السياحي، وتعزيز مفاهيم السياحة الدامجة التي تضمن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية

وقالت الوزيرة عناب، إن تعزيز السياحة الدامجة يُعدّ من الأولويات الاستراتيجية للوزارة، انطلاقاً من إيمانها بحق الجميع في الوصول إلى الخدمات السياحية والمشاركة الفاعلة في هذا القطاع الحيوي، دون تمييز.

وأضافت، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في قطاع السياحة ليس فقط واجباً وطنياً وإنسانياً، بل هو أيضاً جزء من رؤية الوزارة لتطوير قطاع سياحي أكثر عدالة واستدامة، يراعي التنوع ويلبّي احتياجات الجميع.

وأوضحت الوزيرة عناب، أن ترخيص أول دليلين سياحيين من ذوي الإعاقة السمعية يُشكل خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف السياحة الدامجة، ويعكس التزام الأردن بتنفيذ التشريعات والسياسات التي تضمن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في كل القطاعات، لا سيما القطاع السياحي.

وأكدت، أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع شركائها في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية أدلاء السياح الأردنية، لتوفير بيئة تدريبية ومهنية تُمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من تطوير مهاراتهم والانخراط بفعالية في سوق العمل السياحي.

وقالت الوزيرة عناب ” نحن مستمرون في تطوير السياسات والتشريعات التي تكفل الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كمقدّمي خدمات سياحية أو مستفيدين منها، بما يعكس صورة الأردن كوجهة سياحية إنسانية وشاملة”.

واضافت ” تعمل الوزارة بشراكة تامة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن الى المواقع السياحية وتمكينهم من الحصول على حقوقهم وادماجهم من خلال توفير المتطلبات اللازمة اثناء زيارتهم للمواقع السياحية او استخدامهم للمنشآت والمرافق السياحية، بالإضافة للعمل على وضع برنامج للتدريب ومنح الفرصة لأصحاب العلاقة من العمل في مجال السياحة”.

وأكد أعضاء المجلس الوطني للسياحة خلال الجلسة، ضرورة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاع السياحي، من خلال توفير بيئة تدريبية ومهنية ميسّرة، وتقديم التسهيلات اللازمة التي تعزز من اندماجهم وتُسهم في استدامة مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل السياحي.

ومن الجدير ذكره، أن قانون السياحة المعدل تضمن مواد خاصة بالسياحة الدامجة، ويتم العمل على إسقاط هذه المبادئ على التشريعات الناظمة للقطاع، بما يواكب التوجهات الوطنية والحقوقية في هذا المجال