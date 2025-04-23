الجغبير في اتصال هاتفي مع وزير الصناعة :معرض طرابلس الدولي فرصة استراتيجية وواعدة للصناعة الأردنية في السوق الليبية

وطنا اليوم:أجرى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، اتصالاً هاتفياً مع وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أطلعه خلاله على مستجدات مشاركة الأردن في فعاليات معرض طرابلس الدولي، والذي يشهد حضوراً واسعاً لـ40 شركة صناعية أردنية.

وأكد الجغبير خلال الاتصال أن المعرض يشكل منصة مهمة واستراتيجية للصناعة الأردنية، مشيراً إلى أن السوق الليبية تُعد من الأسواق الواعدة التي يمكن للمنتجات الأردنية أن تنافس فيها بقوة، نظراً لجودتها وتنوعها.

وأضاف أن المشاركة الأردنية في المعرض تعكس مدى حرص القطاع الصناعي على الانفتاح والتوسع نحو أسواق جديدة، خصوصاً السوق الليبية التي تتمتع بروابط تاريخية واقتصادية عميقة مع الأردن.

وأوضح الجغبير أن المعرض لا يقتصر فقط على عرض المنتجات، بل يفتح الباب أمام تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية من خلال اللقاءات المباشرة مع نظرائهم الليبيين، والتفاوض على فرص استثمار وشراكات تجارية مستقبلية.

كما أبلغ الجغبير الوزير القضاة بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين غرفة صناعة الأردن والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، والتي من شأنها أن تُؤسس لانطلاقة قوية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتسهم في تيسير التبادل التجاري، وتبادل الخبرات الصناعية.

وشدد الجغبير في حديثه مع الوزير على ضرورة استمرار الدعم الحكومي لهذه المبادرات والمشاركات، لما لها من أثر كبير في تعزيز حضور الصناعة الأردنية إقليمياً، وفتح أسواق جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني