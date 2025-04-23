بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الجغبير في اتصال هاتفي مع وزير الصناعة :معرض طرابلس الدولي فرصة استراتيجية وواعدة للصناعة الأردنية في السوق الليبية

دقيقتان ago
الجغبير في اتصال هاتفي مع وزير الصناعة :معرض طرابلس الدولي فرصة استراتيجية وواعدة للصناعة الأردنية في السوق الليبية

وطنا اليوم:أجرى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، اتصالاً هاتفياً مع وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أطلعه خلاله على مستجدات مشاركة الأردن في فعاليات معرض طرابلس الدولي، والذي يشهد حضوراً واسعاً لـ40 شركة صناعية أردنية.
وأكد الجغبير خلال الاتصال أن المعرض يشكل منصة مهمة واستراتيجية للصناعة الأردنية، مشيراً إلى أن السوق الليبية تُعد من الأسواق الواعدة التي يمكن للمنتجات الأردنية أن تنافس فيها بقوة، نظراً لجودتها وتنوعها.
وأضاف أن المشاركة الأردنية في المعرض تعكس مدى حرص القطاع الصناعي على الانفتاح والتوسع نحو أسواق جديدة، خصوصاً السوق الليبية التي تتمتع بروابط تاريخية واقتصادية عميقة مع الأردن.
وأوضح الجغبير أن المعرض لا يقتصر فقط على عرض المنتجات، بل يفتح الباب أمام تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية من خلال اللقاءات المباشرة مع نظرائهم الليبيين، والتفاوض على فرص استثمار وشراكات تجارية مستقبلية.
كما أبلغ الجغبير الوزير القضاة بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين غرفة صناعة الأردن والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، والتي من شأنها أن تُؤسس لانطلاقة قوية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتسهم في تيسير التبادل التجاري، وتبادل الخبرات الصناعية.
وشدد الجغبير في حديثه مع الوزير على ضرورة استمرار الدعم الحكومي لهذه المبادرات والمشاركات، لما لها من أثر كبير في تعزيز حضور الصناعة الأردنية إقليمياً، وفتح أسواق جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:40

المياه تضبط اعتداءات جديدة على نبع البحاث

16:36

إنجاز طبي جديد في مستشفى الملك المؤسس

16:14

السفارة الأمريكية للأردنيين: اعيدوا المقيمين غير الشرعيين

15:56

الملك وولي العهد السعودي يعقدان لقاء في جدة

15:52

هيئة الإعلام تحظر نشر أو بث أي تعامل مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة

15:43

بعد حظر أنشطتها.. الضابطة العدلية تبدأ تفتيش مكاتب جماعة الإخوان المنحلة

15:35

الجرائم الإلكترونية تحذر من النشر للجمعيات المحظورة ومنها ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين

15:27

الرئيس الفلسطيني ينعت حماس بألفاظ قاسية على الهواء مباشرة

15:10

الفراية: حظر نشاطات عمل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكات الجماعة

15:01

وزير الخارجية من القاهرة: لا أولوية تتقدم على وقف الحرب في قطاع غزة

14:53

غرفة تجارة عمّان تمدد فترة التسجيل للمُشاركة في جائزة البحوث الاقتصادية نظراً للإقبال الكبير والطلب المتزايد

14:50

الأردن يدين هجوما مسلحا استهدف مدنيين في الهند

وفيات
وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025وفيات الأحد 20 – 4 – 2025