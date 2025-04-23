المياه تضبط اعتداءات جديدة على نبع البحاث

وطنا اليوم:استمراراً للجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة لإزالة الاعتداءات على مصادر المياه وحفاظاً على سلامة المواطنين ، نفذت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه من وحدة الرقابة الداخلية ومديرية المشاغل المركزية ومديرية الاحواض المائية وبمرافقة أمنية من مديرية الامن العام مركز امن مرج الحمام وقوات الدرك بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة في مرج الحمام -محافظة العاصمة منطقة البحاث ، حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه الجوفية تمثلت بجر مياه النبع من خلال تعبئة صهاريج عبر مظلات مخالفة لبيعها للمواطنين ، حيث تم إزالة ثماني مظلات تقوم ببيع المياه للصهاريج ، ومصادرة ٣ مضخات .

وشددت وزارة المياه والري/سلطة المياه على ان الحملات ستتواصل في جميع مناطق المملكة بالتعاون مابين مختلف الأجهزة الرسمية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية ، وتعريض سلامة المواطنين للخطر، وضبط أي معتدي يقوم باستخدام مصادر المياه او بيعها دون الحصول على الترخيص وفق احكام القانون وحماية مقدرات المياه وتحويله للادعاء العام والجهات القضائية لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها داعية الجميع الى الإبلاغ عن أي عملية بيع صهاريج مخالفة غير مرخصة كونها غير صالحة وتشكل خطرا على سلامة المواطنين والصحة العامة