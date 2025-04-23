إنجاز طبي جديد في مستشفى الملك المؤسس

وطنا اليوم:إنجاز طبي يُعد الأول من نوعه في مستشفى الملك المؤسس والمركز السعودي للأشعة العلاجية، حيث نجح فريق طبي مختص بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي في المركز السعودي للأشعة العلاجية بعلاج متقدم وناجح لسرطان القولون المنتشر إلى الكبد باستخدام تقنية (SBRT) الحديثة .

وأكد الدكتور ليث السمهوري استشاري العلاج بالأشعة عن إنجاز طبي متميز تم ولأوّل مرّة في مستشفى الملك المؤسس والمركز السعودي للأشعة العلاجية، وذلك بعلاج مريض يبلغ من العمر (61) عامًا كان قد تم تشخيصه بسرطان القولون، وتطورت حالته لاحقًا بظهور انتشار متعدد للكبد.

وأضاف الدكتور السمهوري أن العلاج الإشعاعي الموجه عالي الدقة (SBRT) هو تقنية إشعاعية متطورة غير جراحية، تُستخدم لتوجيه جرعات عالية من الإشعاع بدقة متناهية نحو الأورام، ما يتيح علاجها بفعالية في عدد محدود من الجلسات، مع حماية الأنسجة السليمة المحيطة. وتُعد هذه التقنية مثالية لعلاج الأورام الصغيرة والمتوسطة في ( الكبد، الرئة، العمود الفقري، الدماغ وأماكن أخرى ) .

وبدأت القصة عام (2019) عندما أُدخل المريض إلى المستشفى كحالة طارئة بسبب انسداد معوي حاد وأثناء الجراحة تم اكتشاف ورم في القولون، أظهر الفحص النسيجي أنه ورم خبيث .

خضع المريض للعلاج الكيماوي على مدار عام ، لكن خلال السنوات الثلاث التالية استمرت التحديات بظهور انتشارات كبدية متكررة، مما استدعى تغيير أنظمة العلاج الكيمياوي اكثر من مرة .

وفي شهر ديسمبر (2024) ، كشفت الفحوصات التصويرية عن تطور في عدد وحجم الانتشارات الكبدية لتُتخذ بعدها خطوة نوعية باستخدام تقنية العلاج الإشعاعي الموجه عالي الدقة (SBRT) كخيار دقيق وفعّال.

تم تصميم خطة علاجية متقدمة تضمنت :

• استخدام صورة محاكاة ( CT )رباعية الأبعاد ( 4D ) بدقة عالية .

• توجيه العلاج والتأكد من دقته باستخدام ( Cone Beam CT ) الديناميكي يوميًا .

• معالجة أربع انتشارات كبدية في خطة علاجية واحدة.

• تقسيم الجرعات إلى 8جلسات متفرقة يومًا بعد يوم.

وكانت النتيجة المذهلة بعد 3 أشهر:

• اختفاء كامل للانتشارات الكبدية.

• عدم ظهور أي انتشارات جديدة.

• استجابة تامة للعلاج دون الحاجة لأي تدخل جراحي.

• عدم حدوث أي مضاعفات جانبية للعلاج.

من جهته أعرب مدير عام المستشفى الأستاذ الدكتور حسان البلص عن فخره بهذا النجاح مبينًا أن المستشفى يسعى دائماً لتقديم أفضل رعاية صحية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الطبية وتدريب الكوادر الوطنية .

وأضاف البلص اننا نفتخر في مستشفى الملك المؤسس والمركز السعودي للأشعة العلاجية بهذا الإنجاز كأول حالة يتم علاجها باستخدام تقنية ( SBRT ) ويؤتي ثمرة للتطور المستمر في الخدمات الطبية بالمستشفى، ويمثل نقلة نوعية في علاج الأورام باستخدام تقنيات دقيقة وآمنة ويعد هذا الإنجاز خطوة واعدة نحو تعزيز موقع المستشفى كمركز رائد في علاج الأورام على مستوى الأردن والمنطقة