السفارة الأمريكية للأردنيين: اعيدوا المقيمين غير الشرعيين

وطنا اليوم:دعت السفارة الأميركية في الأردن المواطنين الأردنيين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إلى مغادرة الأراضي الأميركية طوعًا، معتبرةً أن الوقت الحالي هو الأنسب لاتخاذ هذه الخطوة.

وحثّت السفارة، في منشور عبر منصة “إكس”، ذوي وأصدقاء المواطنين المقيمين بشكل غير نظامي في الولايات المتحدة على دعوتهم للعودة إلى بلادهم، مؤكدةً أهمية الاستجابة قبل تشديد الإجراءات القانونية.

يُذكر أن هذا النداء يأتي في ظل توجهات الإدارة الأميركية نحو تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، وسعيها إلى الحد من أعداد المقيمين غير الشرعيين وتعزيز الرقابة على الحدود.